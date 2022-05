POČINJE KONTROLA ZA NOVE KASE: Ne kucajte račune na staroj kasi, rizikujete kaznu ili KATANAC NA RADNJU

Završio se prvi radni dan od početka primene Zakona o fiskalizaciji, što znači da svi koji su dosad pružali usluge ili trgovali sa fizičkim licima ne izdajući im fiskalne račune to više ne mogu da rade.

Kako saznajemo, uskoro kreće i kontrola poreznika kako bi se proverilo na terenu da li se poštuje zakon koji je počeo da važi 1. maja. To je ono što bi trebalo da bude najvažniji cilj e-fiskalizacije - manja kontrola zapravo, i prevođenje iz sive zone poslovanja određenih privrednika.

Kontrola je međutim neophodna jer mnogi mali trgovci i preduzetnici, uprkos periodu tranzicije, nisu još uspeli da se usklade jer ih bune procedure, a ima i onih kojima nisu stigli uređaji. Svejedno, kako nam je potvrđeno, oni se tretiraju kao da su u prekršaju i jedina opcija za njih je nova kasa ili katanac na radnju (što iziskuje nove troškove). Nikakvo "pisanje u svesku", vađenje isečaka ili kucanje na staroj kasi ne dolazi u obzir, piše Telegraf biznis.

Ono što međutim može da bude olakšavajuća okolonost jesu protekli neradni dani pa je moguće da će im biti progledano kroz prste. Svakako, državi je u interesu da spreči nelegalno poslovanje a ne da kažnjava male preduzetnike. To se pre svega odnosi na ugostitelje koji su koristili rupe u zakonu pa nisu kucali račune posle 20 h ili one koji su koristili mogićnost registrovanja na druge šifre delatnosti.

Prava slika zapravo će se znati tek krajem maja kada će se sabrati rezulati za jedan mesec. Tada će biti poznato i koliko je bilo kršnja zakona, ali i konkretnog priliva u budžet. Prema procenama uvođenje kasa trebalo bi da smanji troškovi za obveznike, a novi model fiskalizacije zbog lakšeg praćenja prometa i direktne veze sa PU omogućiće i lakšu kontrolu. Model bi, kako je najavljeno, trebalo da bude i svojevrsno oružje u borbi sa sivom ekonomijom.

Evo ko mora, a ko ne mora da ima kasu Fiskalne kase moraju da imaju i kozmetički i frizerski saloni, ali i drugi trgovci robom i uslugama, oni koji se bave obukama, popravkama, zanatima. Osim poljoprivrednih proizvođača fiskalnu kasu neće morati da uvode oni koji prodaju dobra ili pružaju usluge fizičkim licima a koji račune ispostavljaju kroz račune za struju, gas, vodu. Kase ne moraju da uvode ni kategorije prodavaca poput putujućih prodavaca, ali i onih koji se bave uličnom prodajom sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri, kao i čistači cipela i nosači. Međutim, kako nezvanično saznajemo jedno taksi udruženje će tražiti da bude u novom sistemu zbog nelojalne konkurencije. Naime, kako navode, misle da su e-kase jedino rešenje protiv lažnih taksista.

Za uvođenje zakona preduzetnici u Srbiji pripremali su se mesecima, a svi oni koji su imali obavezu da evidentiraju ostvareni promet preko fiskalne kase do 30. aprila morali su da svoje poslovanje usklade sa ovim zakonom. Tranzicija je počela još u novembru prošle godine, a Ministarstvo finansija je u dva navrata omogućilo i subvencije onima koji treba da nabave kase – po 100 evra za svako prodajno mesto i 100 evra za fiskalni uređaj.

Na primer, ako neko ima dva prodajna mesta, mogao je da se prijavi za 200 evra za ta dva mesta, plus za još 100 evra za uređaj. Prvi rok za prijave bio je do kraja januara, ali je država naknadno uvela i novi rok od 15. marta do 5. aprila.

Poreska Uprava ističe da puna implementacija Zakona o fiskalizaciji podrazumeva obavezno izdavanje fiskalnog računa sa svim propisanim elementima uz prepoznatljiv QR kod, i da su "netačne informacije da se prelaskom na novi model fiskalizacije smatra dovoljnim potpisivanje Ugovora o nabavci elektronskog fiskalnog uređaja sa dobavljačem i preuzimanje bezbednosnog elementa". Poreska uprava navodi i da će se sankcije sprovesti shodno odredbama Zakona o fiskalizaciji.

Inače, sa ovim sistemom stiže i novina, tj. mogućnost praćenja prodajnih objekata u realnom vremenu. Jedna od najvećih prednosti koju novi model e-fiskalizaciije donosi građanima je to što će skeniranjem QR koda moći da provere validnost fiskalnog računa.

Kurir.rs/Telegraf biznis

