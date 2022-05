PENZIJE RASTU VIŠE OD 5 ODSTO? Nova formula može dodatno da uveća primanja! Veće plate i za javni sektor, tu je i 100 € za mlade

Ako je suditi po najavi predsednika Srbije Aleksandra Vučića, obračun penzija po švajcarskoj formuli, po kojoj se one 50 odsto usklađuju sa inflacijom, a 50 sa rastom zarada, mogao da bude prilagođen kriznim vremenima, što bi moglo da znači da bi rast primanja najstarijih građana ove godine, mogao da bude veći od 5,5 odsto.

Doduše, za takvu ideju je potrebna i dozvola MMF i Svetske banke zbog čega se u Nemanjinoj 11, prema nekim saznanjima, prave računice o tome kako bi privremeno krizno "pomeranje" postojećeg modela u naredne dve godine, moglo da utiče na javne finansije, odnosno koliko bi ono narušilo princip odgovornog fiskalnog upravljanja.

EVO KOLIKA ĆE VAM BITI PENZIJA: Prosek je oko 30.000 dinara, za platu od 50.000 posle 65. godine mesečno možete da primate ovoliko

Takvo upravljanje nalaže svođenje rashoda za penzije na održiv nivo, odnosno da učešće penzija u BDP bude do 11 odsto. Ovo tim pre što je prošle godine MMF odbacio sličan zahtev kada su srpske vlasti zbog pandemije zatražile da se uveća procenat usklađivanja koji je vezan za zarade sa 50 na 60 procenata jer u tom slučaju učešće penzija u BDP bilo bi veće od 11 odsto, što ne bi bio održiv nivo rashoda u budžetu.

Ipak, sada je ekonomska situacija na globalnom nivou dodatno pogoršana zbog rata u Ukrajini pa srpska vlast smatra da bi ovog puta MMF ali i Svetska banka mogli da budu blagonakloniji. Ovo tim pre što u takvim uslovima mnoga ekonomska dešavanja su posledica globalnih a ne srpskih prilika.

Upravo zbog toga predsednik Srbije smatra da bi dve svetske finansijske institucije ovog puta trebalo da daju "zeleno svetlo" za pomeranje švajcarske formule jer u suprotnom penzioneri bi mogli, u ovim vremenima krize, da budu značajno "zakinuti" u primanjima.

Naime, ako bi se dosledno primenio "švajcarski model" rast penzija bi se kretao za oko 5,5 odsto, što je nedovoljno da se pokriju značjno uvećani troškovi života ali i inflacije, koja je zbog ukrajinskog rata, veća od projektovane.

Sve to zato traži opsežnu analizu, koja će se od strane srpske vlasti uraditi, kako bi se i MMF i Svetska banka privoleli da dozvole privremeno odstupanje od švajcarskog modela a naš izvor iz Nemanjine 11 tvrdi da su u igri nekoliko opcija koje mogu da ublaže zaostatak penzija za platama.

- Predsednik Vučić smatra da ovakav načina obračuna penzija, posebno u kriznim vremenima, može značajno da ugrozi standard najstarijih sugrađana. Ovo tim pre što od 1,7 penzionera, mnogi od njih primaju oko 20.000 dinara pa i manje. Švajcarski model upravo njima ne ide na ruku već samo onima koji imaju relativno velike penzije, ako se to može reći za one koji primaju između 60.000 i 100.000 dinara, a takvih ima samo oko sedam posto. Zato će se uraditi analiza koja treba da pokaže šta je za onih 93 posto najbolje rešenje a da se pri tom ne naruši značajno princip odgovornog fiskalnog upravljanja - navodi sagovornik Blica.

NOVI USLOVI ZA ODLAZAK U PENZIJU STUPILI NA SNAGU Pomerena starosna granica, u ovim slučajevima i staž! Promene za žene i muškarce

On dodaje će svaka od opcija podrazumevati i odgovarajuću sveobuhvatnu računicu ali i procenu rastza BDP za ovu godinu od relevantnih institucija.

- Jedna od njih je i ona prošlogodišnja, odnosno da se promeni procenat usklađivanja sa rastom zarada sa sadašnjih 50 na 60 posto. Druga opcija bi bila da se rast penzija uskladi sa rastom zarada odnosno da ako one budu rasle 10 posto da toliko se uvećaju i penzije. U igri su i druge kojima je cilj da se se smanji razlika između prosečne plate i penzije a da se pri tom ne naruše javne finansije. Treba da se zna da je u februaru prosečna plata bila 70.605 dinara a penzije 30.977 dinara. Sve u svemu uradiće se detaljna analiza stanja koja će se predočiti i MMF i Svetskoj banci i očekuje se da će oni imati razumevanja za situaciju koja nije plod srpskih već svetskih prilika. Ukoliko slučajno ne dobijemo zeleno svetlo sasvim je sigurno da će se naći način da kroz provremene kvartalne isplate se poboljša standard penzionerima - kaže izvor.

Sve u svemu za sada nije moguće preciznije izračunati prednosti “pomeranje” švajcarskog modela na rast penzija u odnosu na nove jer oni još nisu urađeni. Inače, po podacima RZS, prosečna penzija u martu je bila 30.974 dinara, što je za 1.500 dinara više nego u istom periodu prošle godine.

foto: Ana Paunković, Shutterstock

Predsednik je istakao da će se, ukoliko se održi stabilnost i ako ne bude težih problema u narednom periodu, ići na značajnije povećanje penzija i plata.

Stiže i 100 evra za mlade

Vrlo brzo stiže i pomoć za mlade. Pravo na novih 100 evra državne pomoći imaju mladi od 16 do 29 godina. Na listi onih koji ispunjavaju uslove biće praktično svi koji do kraja maja napune 16 godina ili oni koji do tada steknu državljanstvo Srbije.

Novac će biti isplaćen u junu ove godine i to u prva tri dana meseca.

Ukoliko ste već bili prijavljeni za prethodnu pomoć od 100 evra koju je država isplaćivala mladima, nova prijava neće biti potrebna. Izuzetak su oni koji su u međuvremenu napunili 16 godina ili dobili državljanstvo.

Prijava za ostale biće između 16. i 31. maja. Prijava se vrši elektronski, preko portala Uprave za trezor, a ceo proces je jednostavan.

(Kurir.rs/Blic Biznis)

Bonus video:

05:27 Predsednik Aleksandar Vučić: Penzije će da prate plate, zalažem se za OBAVEZNI VOJNI ROK od 90 dana