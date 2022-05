LJUDI, NIKAKO NE ČEKAJTE JESEN! Drva, ugalj i pelet za narednu zimu kupite odmah, PITANJE JE DANA KADA ĆE CENE JOŠ DA SKOČE!

Rat u Ukrajini uzdrmao je kompletnu energetsku infrastrukturu Evrope i izazvao krizu u celom svetu.

Inflacija u evrozoni dostigla je rekord, a cene mnogih proizvoda, posebno namirnica, neprestano rastu.

Ipak, u Srbiji bojazni od tako velikim oscilacijama nema, ali iako je maj i tek što smo izašli iz grejne sezone, postavlja se pitanje da li je zapravo sada pravo vreme da se nabavi ogrev za narednu zimu, s obzirom na to da cene energenata skaču svuda na planeti.

foto: Prtinscreen RTS

Skok cena nafte i naftnih derivata dodatno utiče na cenu drveta za ogrev, uglja, peleta, kao i na prevoz do krajnjih korisnika.

Ekonomista Aleksandar Stevanović mišljenja je da cena nafte ne može beskonačno skakati jer niko nije smanjio proizvodnju.

Aleksandar Stevanović, ekonomista foto: Beta/Miloš Miškov

- Takođe, ne beležimo dodatni rast potražnje nakon što su svi popunili svoje rezerve. Ionako je cena nafte nešto viša u korpi valuta kad se dobije inflacija nego rekordne 2008, nema kud dalje - rekao je on i dodao da će najpopularnija vrsta ogreva i narednih godina biti ugalj, pa čak i tamo gde ga nije bilo:

foto: Shutterstock

- Ugalj će možda poskupeti još, a već je poskupljivao. Pelet je lokalna stvar, ali njega mogu pogurati poskupljenja ostalih energenata ako se ljudi preorijentišu na pelet. Ipak, kako rat neće skoro da se završi, barem ne u narednih nekoliko meseci, osim ako se ne dese iznenadne promene u Rusiji, ne bi bilo loše sada kupiti ogrev. Tako bi svi sugrađani mirne glave dočekali zimu uz rat i nove pakete sankcija, koji mogu izazvati dodatnu nervozu.

Dakle, po njemu je trenutak da ogrev kupite čim budete u prilici.

- Ne bi bilo čudno da bude nervoze, jer će cene energenata skakati. Niko ne želi da dođe do toga da mora da živi u kući u kojoj je temperatura 15 stepeni i da se tušira dva puta nedeljno hladnom vodom jer na vreme nije pribavio ogrev, ma koje vrste.

Istog mišljenja je i Tanja Aprcović, šefica jednog stovarišta u Beogradu, koja za Kurir kaže da vremena za čekanje nema.

Cene ogreva danas Mogu biti samo još više Pelet - Od 36.000 do 42.000 za tonu Drva - od 9.000 do 11.000 dinara po metru kubnom Iscepana drva - 11.000 dinara po metru kubnom Ugalj - od 10.000 do 42.000 dinara za tonu

- Sugrađani ne bi trebalo da čekaju period kad se inače kupuje ogrev, ono kasno leto. Pre nekoliko dana sam kupila ugalj za sopstveno domaćinstvo. Činjenično je da je leti ogrev jeftiniji, ali je isto tako i činjenica da više nema čekanja, jer se više ne zna šta nam koji dan donosi. Ljudi treba da nabave ogrev na vreme, a to je sad i odmah. Do poskupljenja je lani već došlo, a nova poskupljenja ne bi bila ništa iznenađujuće na našem tržištu - rekla je ona i podsetila da je do drastičnog skoka cena derivata došlo kad je bila njihova nestašica, tokom zime koja je iza nas, i da se metar drva više ne može naći, kao nekada, za 5.000 dinara.

- Pelet je koštao između 30.000 i 36.000 dinara, a sada mu je cena za tonu od 36.000 do 42.000. Drva se ne mogu naći po metru kubnom po ceni nižoj od 9.000 dinara, a vreme kad smo ih plaćali 5.500 su davno prošla. Iscepana drva su i do 11.000 dinara, ko nema mogućnost da to uradi sam. I ugalj je sada od 10.000 do čak 42.000 dinara za tonu, a bio je od 8.000 do 23.000 za tonu. Šta je tek pred nama, to je bojazan svih, i potrošača i trgovaca.

Stoga je bolje misliti na vreme i obezbediti se za zimu pred nama i pre nego što nam dođe leto - rekla je Aprcovićeva za Kurir.

Inače, jedan od prodavaca uglja rekao je za naš list da, i bez krize u Ukrajini, cene mogu dodatno da skoče kako se grejna sezona bude približavala, jer se to inače često dešava.

A s obzirom na krizu, i on je saglasan - ko može i ima sredstava da se sada pobrine o zimi, koja neće skoro, ali će biti teška, bolje je da pohita.

Zorana Mihajlović Poskupljuje struja za građane, zima pred nama biće teška Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović rekla je da očekuje da poskupi struja za građane i da je pripremljena uredba o energetski ugroženom kupcu, koja će pomoći onima koji ne mogu da plate struju, gas ili toplotnu energiju. - Očekujem da dođe do povećanja cene struje za građane, ali je Ministarstvo rudarstva i energetike pripremilo i uredbu o energetski ugroženom kupcu, koja će pomoći onima koji ne mogu da plate struju, gas ili toplotnu energiju - rekla je ona u intervjuu agenciji Beta i dodala da je korekcija cena najavljena kad je rečeno da tokom ove grejne sezone neće biti poskupljenja struje, a ta sezona je prošla i sada moraju da se naprave "nove kalkulacije". Prema njenim rečima, treba da se napravi jasan i transparentan plan u šta će EPS uložiti novac od poskupljenja struje. - Mi smo jedna od retkih zemalja u kojoj nakon početka rata u Ukrajini električna energija nije poskupela. Imamo cenu struje među najnižim u Evropi, a poskupeli su i nafta, gas, oprema za proizvodnju električne energije, delovi, sve je poskupelo. Naša nevolja je i što imamo ranjeni EPS, koji moramo da očuvamo kako bismo imali energetsku stabilnost - rekla je Mihajlovićeva, zaključivši da svi treba da uče kako da više štede struju i da se racionalno ponašaju. Ocenila je da Srbiju čeka zima koja neće biti nimalo laka i zbog toga "moramo već sada početi da se pripremamo". foto: Ana Paunković

Suzana Trajković

