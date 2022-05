EKONOMIJA SVETA JE U ZAČARANOM KRUGU! Ni kripto valute nisu više bezbedne za ulaganje EVO ŠTA KAŽU STRUČNJACI

Evropske berze završile su jučerašnje trgovanje u velikom padu. Na svetsku ekonomiju su uticali rat u Ukrajini, inflacija i zaključavanja zbog korona virusa u Kini.

Azijske berze su na silaznoj putanji , pri čemu prate nastavak pada akcija na Volstritu. On je izazvan zabrinutošću investitora oko daljeg povećanja kamatne stope Federalnih rezervi, usporavanja globalnog rasta i moguće recesije zbog pooštravanja korona mera karantina u Šangaju.

Draško Aćimović, ekonomista i diplomata, smatra da su padovi na berzama ozbiljna opasnost i da se ova situacija može nazvati ratnom ekonomijom.

- Mislim da je narodski rečeno najbolja definicija je počela je ratna ekonomija. Berza je u potpunom rasulu. Postoji nešto što je narodskim jezikom rečeno. Recimo imate 10 dinara akcije i da vam padne 50% to vam dođe 5 dinara. E sada ako želite da vam se vrati onih 10 dinara, to više nije 50% to je sada 100%. Zato je ovaj krah berzi velika opasnost - rekao je Aćimović.

foto: Kurir televizija

Dodao je da se delom ova situacija može uporediti sa krahom ekonomije u 2008. godini.

- Ovo možemo recimo uporediti sa krahom ekonomije u 2008. godini. Mada opet ovo je nešto sasvim drugo. Vi više ne znate gde da bežite sa kapitalom. Kako će te planirati privredu ako ste kupili danas nešto za 100 dinara, a sutra bude već 120 to znači da ste profitirali. Ali ono što se dešava je što su oscilacije i već prekosutra taj broj padne na 80 dinara. To dovodi države u jednu groznu situaciju - naveo je Aćimović.

foto: AP

Ekonomista je objasnio i kako Centralna banka pokušava da se izbori sa ovim krahom ekonomije.

- Evropska Centralna banka ubacila je jednu ogromnu količinu novca u vreme korone. U ovom momentu imamo problem jer oni zbog inflacije pokušavaju da taj novac povuku nazad. Povlače obligacije i obveznice država koje su to uzeli, međutim zbog rata u Ukrajini te države trebaju taj novac. Tako da smanjivanjem inflacije vi stvarate problem i tako sve u krug. Maltene začarani krug - rekao je Aćimović.

Arvin Kamberi, potpredsednik Bitkoin asocijacije Srbije, smatra da su kripto valute sa berzama i dalje povezane jer i da su sva mišljenja stručnjaka, da su one bezbedna investicija, pala u vodu.

- Davno nije bilo tako velikog pada berze u ovako kratkom periodu. Mada nije dobro prošla ni ova kripto strana, naravno mnogo blaži je bio taj pad. Mislili smo da će kripto valute biti sigurno mesto gde će ulogati investicioni bankari i ostali. Međutim pokazalo se da su kripto valute sa berzama povezane - istakao je Kamberi.

foto: Kurir televizija

Kriptovaluta bitcoin je nakon pada od 20 odsto u poslednjih sedam dana izgubila još 10 odsto svoje vrednosti u ponedeljak.

Potpredsednik Bitkoin asocijacije Srbije je istakao da su oscilacije kripto valuti normalna stvar, ali da je ovaj pad bio katastrofalan.

- Za bitcoin i kripto valute to uopšte nije čudno. Sklone su naglim padovima i skokovima. Isključivo zavise od ponude i tražnje. Drastičan je pad bio u proteklih 10 dana. Podsetiću vas bitcoin je ove godine bio 60.000 dolara, jutros je bio 30.000 dolara - rekao je Kamberi

