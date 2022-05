MINISTAR MALI POTVRDIO I ZVANIČNO: Počela prijava mladih za 100 evra pomoći države

BEOGRAD) - Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je u ponoć počela prijava mladih od 16 do 29 godina za novih 100 evra državne pomoći.

"U prvom krugu je novac dobilo 1.059.425 mladih, a u ponoć je krenula prijava za drugi krug pomoći od 100 evra, ali samo za one koji se do sada nisu prijavili. Ovaj proces prijave biće otvoren do 31. maja, a proces je isti kao i ranije, potrebno je uneti broj lične karte, jedinstveni matični broj i izabrati banku u kojoj želite da vam se uplati novac", rekao je Mali gostujući na RTS-u.

On je najavio da će ;mladima koji se sada prijave, ali i za one koji su se prijavili u prvom krugu, novac biti uplaćen 1, 2. i 3. juna.

"Za prvi krug pomoći mladima izdvojili smo iz budžeta 12,5 milijardi dinara, a očekujem da će sada biti izdvojeno nešto više novca, između 12,5 i 13 milijardi dinara. Taj novac je izdvojen u budžetu, to smo planirali i mladi ne treba da brinu", kazao je Mali.

Kurir.rs/RTS