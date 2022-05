ODLUKA O NOVOJ CENI GASA NA NAJVIŠEM NIVOU: Razgovori u toku, 1. jun je ključan datum, a dva faktora posebno OTEŽAVAJUĆA!

U novonastalim geopolitičkim uslovima pregovori sa Rusima nisu laki i da je moguće da se u njih uključe i predstavnici dve države, slažu se stručnjaci.

Ako je suditi po gromoglasnoj tišini, prisutnoj oko pregovora Srbijagasa i Gasproma, koji traju već nekoliko dana, čini se da još uvek nisu definisani uslovi novog ugovora koji će se primenjivati nakon 31. maja, kada prestaje važnost cenovnika za Srbiju od 270 dolara za 1.000 kubika ovog energenta.

Postoje indicije da oni nisu nimalo laki jer su opterećeni i aktuelnom političkom situacijom ali i berzanskom cenom koja se kreće oko 1.000 dolara. Zbog takvih okolnosti neke načelno definisane uslove od strane predstavnika dve kompanije, među kojima je i formula za obračun buduće isporuke ali i vremensko trajanje ugovora, mogli bi da se utvrde na višem nivou odnosno u razgovorima predstavnika dve države.

To neće biti novina jer je i produženje ugovora i cena od 270 dolara za 1.000 kubika, koja ističe 31. maja, dogovorena između dva predsednika, Vučića i Putina, pa ne bi bilo iznenađenje da njih dvojica i ovaj gordijev čvor preseku. Na takav scenario upućuje i njihov telefonski razgovor nakon ponovnog izbora Vučića na funkciju, u kome je, bar prema zvaničnom saopštenju, konstatovano “da je neophodno u najkraćem vremenskom periodu pokrenuti razgovore o ceni, količinama i drugim uslovima nabavke ovog, za Srbiju, važnog energenta”.

Razgovori jesu pokrenuti ali još uvek nisu završeni iako je direktor “Srbijagasa” Dušan Bajatović nedavno izjavio da očekuje da će javnost oko 15. maja moći da sazna više detalja oko novog ugovora o snabdevanju gasom. On je doduše bio obazriv i nije precizirao tačan datum ali je jasno stavio do znanja da cena gasa neće moći da ostane na istom nivou kao sada.

- Nemojte previše da me pitate o detaljima. Veoma je nezgodno kada bih ja sada počeo da govorim o detaljima. I zbog pritisaka koji se vrše na nas kada je u pitanju odnos sa Rusijom. Ja sam siguran da će ugovor biti povoljan. Da li će biti jednako povoljan, jako je teško reći. Teško je zamisliti da ostane ista cena -rekao je Bajatović.

On je, međutim, u ranijim izjavama u martu, kada je najavljivao pregovore, rekao da bi se u prvoj fazi cene gasa mogla pozicionirati na 800 ili 850 dolara. Za kasniju fazu, kada se smiri situacija u Ukrajini, prognozirao je da bi cena mogla da se stabilizuje na 600 do 650 dolara za 1.000 kubnih metara. Tada je i rekao da će se ugovor sklapati na 10 godina i da će se ugovorna cena bazirati na kombinaciji naftne formule i tržišne cene.

Da li se svi ti uslovi ostali na stolu u pregovorima sa Rusima za sada je neizvesno, posebno ovaj deo oko trajanja ugovora, jer je ministarka Zorana Mihajlović je juče iznela drugačiji stav.

-Sve opcije su na stolu, od produženja ugovora do kraja godine do sklapanja dugoročnog ugovora.Ministarstvo smatra da je bolje da bude produžen, ali ne limitiramo nikakvu vrstu odnosa koji će “Srbijagas” da napravi sa ruskom stranom. Pregovori će trajati, ne mogu da se završe brzo, jer to uvek traje. Oni nisu laki a naša procena je da cena neće moći da ostane 270 dolara za 1.000 kubnih metara, ali će sigurno biti mnogo, mnogo niža od 950 dolara, kolika je sada tržišna cena gasa- rekla je Mihajlović.

I stručnjaci navode da u ovakvim geopolitičkim uslovima pregovori sa Rusima nisu laki i da je moguće da se u njih uključe i predstavnici dve države.

- Cena gasa koje ugovaramo sa „Gaspromom“ biće viša jer se dosadašnja formula vezivala za cenu nafte, pretpostavlja se da će se formula menjati, da će se ubaciti berzanska cena, što će zavisiti od „Srbijagasa“ i „Gasproma“ kako se dogovore. Naftna formula je do sada obuhvatila cenu od 270 dolara, nafta je bila 55 dolara za barel, a sada je preko 100 dolara. Cena koju ćemo ugovarati biće skoro dvostruko viša nego do sada. Sve ovo što se dešava sa gasom praktično nije energetika već nekakva politika -rekao je Vojislav Vuletić iz Udruženja za gas Srbije za RTS.

(Kurir.rs)