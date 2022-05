TREŠNJE NIKAD SKUPLJE Cene sezonskog voća na pijacama i dalje nepristupačne za mnoge MUŠTERIJE KUPUJU PO 100-200 GRAMA

Neki sezonski proizvodi poput paradajza skuplji su i više od 30 odsto u odnosu na isti period lane, a kod pojedinih je veliki raspon cena.

Na beogradskim zelenim pijacama kilogram crvenog ploda iz uvoza uglavnom košta od 180 do 250 dinara dok se sorta pink prodaje za 280-350 dinara. Ni paprika na tezgama nije iz domaće proizvodnje i ima jaku cenu. Pazari se za 200 do 250 dinara, a krupne crvene babure idu i do 450. Mladi krompir je domaći i sada košta kao prošle godine, od 160 do 200 dinara, a nedavno je išao i do 400 dinara.

Prodaja na kvantašu i zelenim pijacama znatno je lošija u odnosu na lanjsku što je jasan pokazatelj da je kupovna moć potrošača opala. Većina građana se žali da im je sve skupo, a reporteri beogradskih medija su zabeležili da pojedini više nisu u mogućnosti da pazare pola i kilogram pa uzimaju po 100 i 200 grama jagoda. Upravo to voće je najtraženije.

Jagode sada na zelenim pijacama u prestonici uglavnom koštaju od 250 do 350 dinara, ali na pojedinim tezgama dostižu cenu od 700. Prve domaće trešnje su tek stigle i zato su skuplje, a i kod njih je veliki raspon cena. Sitnije mogu da se pazare za 200, a krupnije idu i do 700 dinara.

Upravnik beogradskog kvantaša "Veletržnica" Nenad Marinković navodi da je najjeftinijim jagodama za dan pala cena za 80 dinara.

- U ponedeljak su koštale od 160 do 230 dinara. To je, očigledno, bila visoka cena i potražnja je bila niska pa su se u utorak ujutru prodavale jeftinije i to od 80 do 200 dinara. Domaće trešnje su tek počele da stižu. Sitnije se prodaju od 160 do 180, a krupnije od 230 do 270 dinara. Paprika na veliko juče je koštala kao i u maloprodaji, uglavnom od 280 do 350, a krupna babura od 350 do 400 dinara. Mladi krompir ima cenu od 100 do 120 dinara. Počeo je da se prodaje i domaći krastavac koji košta 70 dinara. Stigle su prve grčke lubenice sa Krita, a kilogram je od 150 do 180 dinara - kaže Marinković.

Primarni proizvođači nisu zadovoljni otkupnom cenom voća i povrća i navode da prilično naraste od njih do krajnjeg potrošača.

- Imam dva hektara pod plastenicima i domaće povrće nikada nije bilo jeftinije, a uvozno nikad skuplje. Repromaterijal nam je duplo skuplji. I nije da smo baš uvek nezadovoljni, recimo cena kupusa prošle godine je bila idealna, čak i do 100 dinara u otkupu, kad je bio mlad. Sada ga prodajemo za 25 do 30 dinara za kilogram. Ove godine uvezli smo velike količine povrća i voća iz Albanije i Severne Makedonije. Svi trgovinski lanci prodaju uvoznu robu. Kad im ponudimo naše, domaće, samo nam pokažu po kojoj ceni su uvezli. Dešava se i da pojedini trgovinski lanci uvozno povrće prodaju kao domaće - ispričala je povrtarka Danijela Damjanović.

Jagode nema ko da bere, a dnevnica od 4.000 do 5.000 dinara Proizvođač jagoda sa Oplenca Jovan Marković kaže da je potrošačima sve skupo i da slabije kupuju. - Mi imamo i problem što nema radnika. Nema ko da bere jagodu, a dnevnica je od 4.000 do 5.000 dinara - navodi Marković.

Navodi da su cene na kvantašu takođe podignute, a treba znati i da na malim pijacama rade uglavnom preprodavci koji tek podignu cenu voća i povrća. Uz to kupovna moć građana je manja u odnosu na prethodne godine.

Paradajz trenutno ima dobru otkupnu cenu, ali nam stiže iz Albanije, Severne Makedonije i Turske, ističe povrtar Zoran Marković iz okoline Uba.

- Nakupci i preprodavci dižu cene i uzimaju dobru razliku u otkupu. Paradajz domaći tek polako stiže, ali iz plastenika. Zato mu je i cena visoka jer su troškovi proizvodnje veći. Onaj na otvorenom moći će da se bere tek sredinom juna ili krajem juna. Prošle godine su velike količine paradajza brzo sazrele. Odjednom je stigao i poljoprivrednici su ga bacali zbog niskih cena - tvrdi Marković.

