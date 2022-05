VELIKA I VAŽNA VEST ZA SRBIJU Ministar Mali iz Mađarske: Obezbedili smo 500 miliona kubnih metara skladišta za skladištenje gasa

Ministar finansija Siniša Mali sastao se jutros u Budimpešti sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom, a tema sastanka bila je aktuelna energetska situacija i obezbeđivanje Srbiji kapaciteta za skladištenje gasa u Mađarskoj.

- Najpre da vam čestitam izbor, da vam poželim četiri uspešne godine. Upravo nam je tema bila na koji način da sarađujemo više i bolje, nama je Mađarska treći spoljnotrgovinski partner, iza Nemačke i Kine. Želim da vam zahvalim na podršci koju nam dajete po svim važnim pitanjima. Velika i važna vest za građane Srbije, obezbedili smo 500 miliona kubnih metara skladišta za skladištenje gasa, to će obezbediti stabilnost snabdevanja gasa tokom nastupajuće zima. To skladište krenućemo da punimo do kraja juna. Tri miliona kubnih metara gasa moći ćemo da povlačimo već u oktobru, šest miliona u novembru, šest u decembru, po šest u januaru i februaru i tri miliona kubnih metara gasa u martu - kazao je Mali nakon sastanka.

- U potunosti ćemo imati obezbeđeno snabdevanje gasom u narednom periodu, što je za nas prioritet. Građani mogu da budu mirni i spokojni. Tranzit gasa teče nesmetano iz Srbije ka Mađarskoj i obrnuto - dodao je Mali.

- Mi ćemo se truditi i da tako u budućnosti ostane. Druga tema koja je danas bila na stolu jeste saradnja između naše elektroprivrede i kompanije NVM iz Mađarske. Tu postoji čitav niz raznih projekata koje smo identifikovali - ulaganja u OIE, zajednički nastup kada je nabavka električne energije na tržištu u pitanju... Mislim da smo svi svesni velike energetske krize u svetu, neizvesnosti i velikih problema sa kojima se sve zemlje suočavaju. Ono što je za Mađarsku i Srbiju važno - shvatili smo jedno, a to je da smo zajedno mnogo jači i mnogo sposobniji ne samo da dobijemo dobru cenu energenata, jer danas je cena manje važna, nego da obezbedimo sigurno snabdevanje tim energentima - rekao je Mali.

