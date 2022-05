PR-DC NA SAJMU TEHNIKE: Najbolji dronovi domaće proizvodnje pred beogradoskom publikom

Kompanija PR-DC jedan je od izlagača na 64. Međunarodnom sajmu tehnike i tehnoloških postignuća, pod sloganom “Inovacije pred vašim očima”.

Dronovi i ostali inovativni proizvodi iz kompanije PR-DC u potpunosti se uklapaju u slogan ovogodišnjeg sajma i najbolje ilustruju ideju organizatora, a to je promocija najnovijih dostignuća u domenu insustrijskih tehnologija, digitalizacije industrijskih procesa i revolucije 4.0. Možda je to jedan od razloga zbog čega je u hali 3 Beogradskog sajma još od otvaranja najveća gužva upravo ispred prostora sa dronovima.

„Nakon nekoliko svetskih sajmova, konačno je došao red da i domaćoj publici prikažemo ono na čemu smo radili prethodne dve godine. Po prvi put na jednom sajmu imamo više od dve trećine programa PR-DC – od IKA mini, do IKA !, IKA 20, IKA 50. Sve ovo su dronovi koji mogu da ponesu velike terete. Imali smo prilike da se na svetskim sajmovima uporedimo sa ostalima, i sa ponosom mogu da kažem da smo postigli maksimum i najbolji balans između tobga koliko letelica može ostati u vazduhu i koliku masu može pioneti“ , kaže Miloš Petrašinović, jedan od suvlasnika i inženjera PR-DC.

Petrašinović navodi da su svi proizvodi izloženi na sajmu u potpunosti napravljeni u Srbiji – od ideje do realizacije i da je to činjenica koja je pre nekoliko godina u našoj zemlji bila misaona imenica. „Često se susrećemo sa komentarima ljudi da nisu verovali da su sve ove bespilotne letelice izuzetno naprednih tehnologija 100% poreklom iz Srbije. To nam samo daje dodatni vetar u leđa i otvara nove prilike u pruža drugačiju perspektivu mladim inženjerima u Srbiji. Mi smo u tom duhu i potpisali prošle nedelje sporazum sa Saobraćajnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, a prošle godine smo to isto učinili sa Mašinskim fakultetom. Želimo saradnju sa mladim inovatorima, hoćemo da udružimo snage i na obostrano zadovoljstvo još više unapredimo inovativnost u našoj zemlji“, poručuje Petrašinović.

Podsećamo, dronovi PR-DC iz serije IKA nazvani su po pokojnom profesoru čvrstoće letelica Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Iliji Krivošiću. Upravo on je zaslužan za desetine generacija uspešnih vazduhoplovaca iz Republike Srbije i time je kompanija želela da njegov nadimak IKA bude zauvek upisan u istoriju vazduhoplovstva, kao prve bespilotne letelice iz Srbije koje se prodaju na svetskom tržištu. “Pozivam sve naše sugrađane da nas posete na sajmu tehnike i lično se uvere u to koliko su daleko naši inženjeri stigli sa razvojem dronova. Obećavam da neće biti razočarani i da će sa sajma odneti samo najbolje utiske. Tu je i leteći automobil, koji je već zvezda sajma među najmlađim posetiocima a za one najhrabrije tu je i simulator letenja”, kaže Miloš Petrašinović.

Međunarodni sajam tehnike i tehnoloških postignuća otvoren je juče na Beogradskom sajmu i trajaće do petka, 27 maja. Koncepcijski akcenat Sajma je na inovacijama i novim tehnologijama, na „fabrikama budućnosti“ i industrijskoj automatizaciji, elektroenergetici i energetskoj infrastrukturi.

