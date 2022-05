ZA TONU PELETA 250 EVRA I NEĆE SE MENJATI: Direktor "Srbijašume" i proizvođači eko-ogreva se dogovorili

Proizvođači peleta će od 1. jula dobijati potrebne količine drveta, što će obezbediti da oni mogu da izrade dovoljno ovog ogreva i da se u potpunosti podmire potrebe domaćeg tržišta. Sadašnja cena tone tog energenta je 250 evra sa sirovinom koju im isporučuje javno preduzeće "Srbijašume", i neće se menjati ukoliko ne dođe do rasta inputa koji učestvuju u proizvodnji.

Ovo je dogovoreno u utorak na sastanku generalnog direktora "Srbijašuma" Igora Braunovića i 42 proizvođača peleta, koji proizvode oko četvrt miliona tona tog energenta. Peletari zahtevaju i da marže prodavaca ovog ogreva budu ograničene.

S druge strane, iz Grupacije za obnovljive izvore energije Privredne komore Srbije kažu da na tom sastanku nisu bili prisutni najveći proizvođači peleta koji pokrivaju 40 odsto tržišta. Braunović je pre nekoliko dana optužio proizvođače da su neosnovano podigli cene, jer im "Srbijašume" isporučuju sirovinu, odnosno drva i to za 4.000 dinara po kubiku. U Grupaciji kažu da im je za pet meseci ove godine isporučeno samo 40 odsto od ugovorenih količina. Prema njihovim rečima, to je dovelo do nestašice sirovine i značajnog rasta njene cene koja se nabavlja iz privatnih izvora, gde kubik drva košta oko 10.000 dinara.

Direktor Braunović je, nakon sastanka sa proizvođačima u utorak, naveo da će oni koji su bili prisutni, obezbediti količine koje su dovoljne za grejanje 80.000 domaćinstava u Srbiji tokom sezone. Nekoliko dana ranije, on je kazao da u našoj zemlji ima 100.000 korisnika peleta, te ostaje nejasno kako će se snabdevati preostalih 20.000 domaćinstava. Direktor je istakao da je ohrabren sastankom, jer su proizvođačii pokazali razumevanje za okolnosti u kojima su "Srbijašume" radile u prethodnom periodu.

- Sve do kraja prošlog meseca, u delovima gde gazdujemo na velikim nadmorskim visinama pratili su nas sneg, poledica, susnežica, čak mećave i kiše. I sve to u uslovima nedostatka radnika za te vrste poslova kod izvođača. Zbog toga je došlo do otežane proizvodnje, koju je pratila i takva isporuke drvnih sortimenata - navodi Braunović za "Novosti".

Proizvođači koji su bili na sastanku osnovali su Inicijativni odbor za formiranje Udruženja peletara Srbije.

- Planirana proizvodnja će u celosti da podmiri potrebe domaćeg tržišta. Izričito smo protiv monopola koje bi neki proizvođači da ustanove što se tiče nabavke sirovina - poručili su iz ovog Inicijativnog odbora.

Na stovarištima nema dovoljno peleta i poskupljuje iz meseca u mesec, a trenutno se kreće od 37.000 do 42.000 dinara po toni. Proizvodnja tog ogreva je u ovoj godini, u odnosu na isti period lane, smanjena za 45 odsto.

U firmi koja je jedan od najvećih proizvođača peleta, a nije bila pozvana na sastanak sa generalnim direktorom tog javnog preduzeća, navode da od "Srbijašuma" još uvek dobijaju 40 odsto od ugovorenih količina sirovine.

- Zbog toga ne proizvodimo punim kapacitetom, a imamo iste troškove po jedinici proizvodnje, jer moramo da platimo radnike, gorivo, struju, rezevne delove - objašnjavaju sagovornici. - Prinuđeni smo da od privatnika kupujemo drvo, i kubik plaćamo 9.000 i 10.000 dinara. Da nam od javnog preduzeća stižu ugovorene količine mogli bismo da imamo nižu cenu i da budemo konkurentniji.

(Kurir.rs/Novosti)