MILETA IDEJU DONEO IZ HOLANDIJE I U BEOGRADU POKRENUO NAJČUDNIJI BIZNIS! Tiče se beba, a evo koju uslugu nudi roditeljima (FOTO)

BEOGRAD - Spa-centri su postali sve popularniji vid odmora, a sada u njima mogu da uživaju i najmlađi. Hidroterapija, kažu stručnjaci, znatno pomaže u razvoju motoričkih i psihosocijalnih veština mališana.

TIJANA JE IZMISLILA NOVI BIZNIS JER OVO JE JEDNA OD NAJTRAŽENIJIH USLUGA: Radi svakog dana od 9 do 22, bez najave i zakazivanja!

foto: RTS Printscreen

Boravak u spa-centru za bebe opuštajući je i za roditelje, piše RTS.

Deluje možda malo čudno, neki kažu i nepotrebno. Međutim, čini se da ovim malim plivačima baš prija. U hidro kadama, je topla prečišćena voda temperature između 32 i 37 stepeni, a male okrugle gume za plivanje im pomažu da im glava uvek bude iznad vode. Bezbednost i higijena su, ističu, prioritetni, a koristi od ovakvih tretmana za decu su mnogobrojne.

foto: RTS Printscreen

„Bebe se mogu kupati ovde od 14 dana od rođenja do godinu i po dana. Samo plutanje traje maksimalno do 30 minuta. Sve preko toga ne valja, zbog rada srca i svega ostalog, jer njima je više od trideset minuta plutanja kao nama sat i po vremena trčanja. Utiče na mentalni razvoj, na bolji razvoj mišića, utiče i na to da bebe brže prohodaju. Utiče na grčeve kod beba, na refluks i bolji rad creva“, tvrdi Ivana Simć iz jednog prestoničkog spa-centra za bebe.

foto: RTS Printscreen

Barbara i Mileta su ideju doneli iz Holandije, u kojoj je ovo veoma popularno.

„Napustili smo naše rodno mesto, Holandiju, i sa celom porodicom i naše dvoje dece došli smo u Srbiju, odakle su naši roditelji da otvorimo nešto lepo za našu budućnost i za našu decu“, naglašava Mileta Pantić, vlasnik.

Trebalo je, kažu, vremena da koncept prihvate i kod nas. Roditelji i dalje imaju mnogo pitanja.

foto: RTS Printscreen

„Ili zovu ili u porukama pišu – šta, kako? Da li treba nešto da ponesu? Mi kažemo: ‘Ništa, samo bebe i to je to'. I osmeh“, dodaje Barbara Pantić.

Hidromasaža pre svega pomaže preveremno rođenim beba.

foto: RTS Printscreen

Spa-centar za bebe otvoren je početkom aprila. U njemu je već uživalo, kažu, oko dve stotine mališana. Sam koncept osmislila je Laura Sevenus, svetski priznati instruktor plivanja, a njeni programi omiljeni su u Engleskoj, Južnoj Africi, Španiji, Australiji...

Kurir.rs/RTS