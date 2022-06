NOVA MOGUĆNOST ZA UŠTEDU STRUJE: Evo kako do SUBVENCIJA ZA SOLARNE PANELE, ko ima pravo na državne pare, kolika je ušteda...

Energetika je žila kucavica svake ekonomije, a poslednjih meseci i tema je razdora usred krize i sukoba koji se globalno prelivaju. Zbog toga su drugi izvori energije konačno dobili pažnju koju zaslužuju, i ukoliko je neko zabrinut zbog eventualnog skoka cena struje ili restrikcija može da napravi svoju elektranu. Solarni paneli su najkraći put do toga,evo kako da pravilno ugradite solarne panele na krov, proizvodite ili prodajete struju..

Upravo je deset lokalnih samouprava u Srbiji objavilo javni poziv za dodelu subvencija za instaliranje panela, a još 14 će to uraditi uskoro. Građani na ovaj način mogu da lakše postanu proizvođači električne energije koju troše.

Kako "običan" građanin može da postavi panel

"Ukoliko građani imaju veću krovnu površinu ili dovoljno prostora u dvorištu, solarna elektrana je idealno rešenje za smanjenje računa za električnu energiju, kažu u Ministarstvu rudarstva i energetike, piše Telegraf Biznis.

Građani koji steknu status kupac-proizvođač, mogu da koriste proizvedenu električnu energiju iz solarnih panela za sopstvene potrebe, a viškove neiskorišćene energije predaju u električnu mrežu i iskoriste ih u narednom periodu uz zamenu kWh za kWh, objašnjavaju oni.

Proizvedena električna energija iz solarne elektrane se koristiti za sopstvenu potrošnju i može obezbediti 30-70 odsto potrebne dnevne potrošnje električne energije u zavisnosti od snage solarne elektrane.

"Na ovaj način, solarne elektrane ne štede samo novac, već obezbeđuju i visok nivo energetske nezavisnosti", navode u resornom ministarstvu.

Važno je i gde vam je krov

Pri izboru mesta postavljanja solarnih panela treba se rukovoditi pozicijom krova u odnosu na stranu sveta, pri čemu je najbolja orijentacija prema jugu, kažu u ministarstvu, kako bi bila što veća iskorišćenost sunčevog zračenja, nagiba krova, kao i osenčenosti, dok je u slučaju izbora lokacije u dvorištu, osim orijentacije i osenčenosti, važno povesti računa i o mogućim mehaničkim oštećenima panela usled svakodnevnih aktivnosti članova domaćinstva.

Procedura za sticanje statusa kupca-proizvođača za građane je maksimalno pojednostavljena i objavljena na sajtu Elektrodistribucije.

Građani podnose zahtev koji je samo formalni akt koji sadrži podatke o budućem kupcu-proizvođaču i njegovu nameru da proizvedenu energiju preda svom snabdevaču. Za postavlјanje solarnih panela neophodan je nadzor licenciranog elektro inženjera.

Procedura

Sledi povezivanje na sistem tako što se građani obraćaju svom snabdevaču sa kojim imaju zaklјučen ugovor o snabdevanju električnom energijom (u više od 95% slučajeva to je EPS Snabdevanje), podnošenjem zahteva za zaklјučenje ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem.

Po zaklјučenju ugovora, snabdevač bez odlaganja obaveštava elektodistribuciju o zaklјučenom ugovoru. U roku od pet dana operator sistema je dužan da pristupi povezivanju solarnih panela na sistem, uz prethodno obaveštavanje kupca o terminu kada će izvršiti povezivanje.

Kada dođu ovlašćena lica Elektrodistribucije, građani su dužni da na licu mesta dostave izjavu odgovornog izvođača radova da je ugradnja izvršena u skladu sa tehničkim pravilima struke. Pošto se uvere da je ugradnja, naročito priprema mernog mesta ispravna, ovlašćena lica vrše povezivanje na mrežu i upisuje kupca-proizvođača u registar, čime je ukupna procedura završena.

Koliki je cena za jedno domaćinstvo

Trenutno su u Srbiji u ponudi solarni paneli različite snage pri čemu se optimalnim za individualne korisnike preporučuju solarni paneli od 1 kW do 5 kW, godišnje proizvodnje od 1.500 kW do 7.250 kW električne energije, a koje zahtevaju od 5 do 30 m² slobodne (krovne) površine.

"Cena investicija za izgradnju solarnih panela se smanjuje kako raste njihova instalisana snaga. Za solarne panele snage od 4 do 5 kW, cena iznosi od 900 do 1.000 evra po kW. Ukupna cena investicije za solarne panele od 4 do 5 kW je 3.600 do 5.000 evra", navode nam u ministarstvu energetike.

Pored svih značajnih novina u ovoj oblasti, uvedene su i subvencije za solarne panele (50% troškova instalacije solarnih panela snosi država, pravo se ostvaruje na konkursu).

Prema rečima naših sagovornika, najnovije subvencije za zamenu stolarije i ugradnju solarnih panela u iznosu od dve milijarde dinara trebalo bi da dobije ukupno 20.000 domaćinstava u Srbiji, a u pripremi je još jedan konkurs za raspodelu subvencija, planiran krajem leta, vredan 50 miliona dolara, a koji će se realizovati kroz program sa Svetskom bankom.