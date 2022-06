ZAVRŠENA ISPLATA 100 EVRA MLADIMA: Oni koji nisu dobili poruku o uplati trebalo bi ovo da urade

Uplata od po 100 evra mladima završava se danas. Novac je legao na većinu računa korisnika između 16 i 29 godina, a oni koji nisu primili uplatu, u narednim satima treba da očekuju novac.

"Uprava za trezor Ministarstva finansija jutros je završila isplatu jednokratne novčane pomoći od 100 evra mladima od 16 do 29 godina koji su se za to prijvaili, a kojih je 1.105.196. Isplata je trajala tri dana, a u tu svrhu isplaćeno je 13 milijardi dinara. Još jedno ispunjeno obećanje! Nadam se da će mladi uzimati fiskalni račun kad budu trošili ovaj novac. Do kraja dana trebalo bi da budu isplaćeni svi koji su se uredno i prijavili. Na spisku je nešto više od milion mladih", napisao je ministar Finansija Siniša Mali na Instagramu.

A, ukoliko već sada želite da proverite da li su vam jutros i uplaćene pare to možete učiniti vrlo lako - u tri koraka.

Prvo je potrebno je da posetite sajt: https://idp.trezor.gov.rs/, gde postoji opcija "Provera statusa prijave".

Potom, u zadata polja, unesite svoj JMBG i broj lične karte. U trećem koraku biće prikazan i status uplate.

(Kurir.rs)