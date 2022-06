ZA MESEC DANA ZARADE VIŠE OD 1.000 €? Zbog njihove satnice na mrežama nastala velika rasprava: Ako ti je skupo uradi sama!

Nova polemika povela se među korisnicima Tvitera, a ovoga puta povod je bila zarada spremačice.

Naime, jedna korisnica Tvitera napravila je računicu po kojoj spremačica za mesec dana zaradi mnogo više od prosečne plate u Srbiji. Istakla je da spremačice traže 6 evra po satu, što za 8 sati rada 22 dana u mesecu iznosi više od 1.000 evra.

Ljudi, je li vama normalno da za sat vremena posla kućna pomocnica traži 6 evra? Dakle, računica je jasna - 48 evra dnevno × 22 radna dana, ispade plata preko 1000 evra?!?! Ma daj, nemojte me zajebavat... — Beckie (@rebeccaa75) June 2, 2022

"Ljudi, je li vama normalno da za sat vremena posla kućna pomocnica traži 6 evra? Dakle, računica je jasna - 48 evra dnevno × 22 radna dana, ispade plata preko 1.000 evra?!?! Ma daj, nemojte me zaje*avat...", napisala je ona.

Komentari su bili razni, a ono u čemu se većina slaže jeste da posao spremačice nije lak, te da ne može svako ni da je priušti. A sa druge strane, ako nekom ne odgovara cene uvek može i sam da počisti.

"U čemu je problem ako neko ceni svoj rad?" "Normalno je minimum 10 evra. Ako ti skupo, ti lepo metlu u ruke", ređali su se komentari.

"10 evra na sat? Kao nuklearni fizičari da su. A i ljudi su brate debili, mrzi ih da usisaju i oribaju kupatilo... haos...", Nije skupo. Svi hoće da imaju platu 3000 evra, a da plaćaju druge 300 evra. Ne ide tako".

"U Srbiji? Sat je danas od 450-600 dinara (600 ako nosi svoju hemiju). I ne, nije skupo, nego ostali premalo zarađuju", neki su od komentara.

Pojedini su zaključili da spremačice ne rade 8 sati dnevno 22 dana nego po potrebi, kao i da one u velikom broju slučajeva rade sve, od peglanja veša, kuvanja ručka, odlaska u nabavku, čuvanja deca, što bi trebalo adevkvatno i da se naplati.

"Realno je 6 sati je maksimum, ako je dobra vredi svaki dinar koji naplati", dodala je jedna korisnica.

"Normalno je. Možda malo jača cena, ali normalno. Ne radi ona svaki dan po 8 h, niti takvu osobu uzimaš da ti radi mesec dana po kući. One rade peglanje veša, kuvanje ručka, čišćenje prašine, usisavanje, ... I to završe za par sati i idu dalje. Nju zoveš jednom nedeljno par sati".

"Žena koja povremeno dolazi kod moje komšinice (KG), vrlo je zadovoljna njome, radi za 300 dinara po satu. I posle krečenja joj je, po istoj ceni za sat, sredila stan. Druga ima cenu 400, ali ne dolazi ako nema posla bar tri sata, a samo za izuzetno zapušten prostor traži 500 dinara"

"Koliko je meni poznato, ne rade one 8 sati dnevno 22 dana nego po potrebi, nemaju toliko posla, ukoliko i ne kuvaju, decu čuvaju i rade bukvakno sve od nabavke, peglanja do kuvanja i čišćenja, a ako to sve rade četvoročlanoj porodici, onda je i malo...Realno", glasili su komentari u odbranu spremačica.

