Finalno odbrojavanje do konferencije Digital Day 2022

Konferencija Digital Day 2022 pod sloganom ‘The End of the World as We Know It’ održaće se 9. juna u beogradskom prostoru Dorćol Platz. Impresivnoj listi govornika koji se u svetu užurbane digitalne transformacije ne samo odlično snalaze, već ga lično kreiraju i definišu njegov oblik pridružili su se i:

Dimitris Dimitriadis, Chief Innovation Officer, The Future Cats, koji će nam preneti detalje njegove vizije prema kojoj je budućnost medija svetla samo ako se oni usude da budu podvrgnuti suštinskim i hrabrim promenama. U novom digitalnom svetu opšte međupovezanosti i dalje ćemo želeti da pričamo i slušamo dobre priče, ali ćemo to činiti celim svojim telom i uz potpunu i neosetnu interakciju sa pravim ili virtuelnim okruženjem.

Po Dimitrisu, budućnost ne pripada smart digitalnim tehnologijama, koje se nasilno upliću u ljudske živote, već onima koje u te živote ulaze uz poštovanje čovekovog vremena i potreba. U „novom svetu“, želimo da čovek preuzme kontrolu nad sopstvenom pažnjom i da izvuče maksimum iz intenzivne interakcije sa tehnologijama.

Matija Golubović, Co-Founder, OMNIUS, MARS, provešće nas kroz serpentine elektronskog poslovanja. U industriji koja beleži nezapamćene stope rasta, učesnike istovremeno očekuju prelomne raskrsnice koje su dovoljno oštre da slabo pripremljene izbace iz koloseka.

Po Matiji, e-commerce će nastaviti da raste decenijama, ali u kom smeru? Pandemija je formirala nove navike ljudi i potrošača, uzrokujući tektonske promene u industriji. Koji ključni trendovi će dominirati do 2040. i na koji način ih možemo iskoristiti za potrebe sopstvenog poslovanja saznaćemo na Matijinom predavanju.

Prvoj postavi predavača pridružiće se Jovan Tišma, Co-founder, ALL.ART & SolSea i Vanja Bertalan, CEO, Human sa svojim posebnim osvrtima na sticanje i primenu digitalnih iskustava u svetu koji nastaje.

Digitay Day 2022 obezbedio je i dodatno pojačanje kada je reč o panelima.

Game over. Or is it? je panel posvećen video igrama - industriji većoj od muzičke i filmske zajedno i moderisaće ga Vladimir Tošić, COO, Two Desperados, uz učešće Andreja Kugoniča, Head of Growth, Nordeus, Lane Čubrić, Head of Marketing, Two Desperados i Ivana Dimitrijevića, Head of Marketing, Webelinx Games.

Panelisti će nam približiti odnose koji vladaju u toj industriji, kakvi su odnosi između gejming studija i reklamnih agencija, kao i o ogromnom značaju brendiranja, pre svega na dominantnom polju igara za mobilne uređaje.

Govornici će se dotaći i pitanja uloge marketinga u fazama pre i posle lansiranja mobilne igre. Svet gejminga krcat je podacima, međutim, malo ko je tačno upoznat sa tim kakve su prirode ti podaci i za šta se sve mogu upotrebiti. Najzad, tražiće se odgovor na dilemu - da li je kasno za marketinške agencije da uskoče u hiperbrzi voz gejmiga?

The Wild Rodeo that is Digital Industry Today okupiće moderatora, Radomira Bastu, CEO, Four Dots, Igora Černiševskog, Managing Director, Method Agency i Mihaila Ponjavića, Chief eCommerce Officer, Tehnomanija koji će nam pojasniti da su neplaćene fakture jedina konstanta u životu digitalne agencije. Sve ostalo je Divlji zapad neizvesnosti: finansijska kriza, pandemija, ratovi, inflacija i preteća recesija. No, podsetićemo se reči Sun Cua: “Usred haosa vreba prilika”, a na panelistima će biti da nam tu priliku identifikuju i približe.

Under Stereotyping Ads for Children naslov je panela pod pokroviteljstvom UNICEF-a sa Natašom Krstić, vanrednim profesorom na FMK - Fakultetu za medije i komunikacije (UNICEF), Lazarom Džamićem, predavačem na FMK i Ivanom Živkovićem, osnivačem i managing direktorom agencije Pioniri Communications.

Prema tvrdnji UNICEF-a, rodna neravnopravnost je prisutna u životu dece, a naročito vidljiva u načinu na koji su predstavljeni pojedini likovi u medijima. Sa globalizacijom, deca su danas izloženija medijima i marketingu više nego ikada pre. Kao rezultat toga, ukazuju se nova pitanja koja se odnose na posledice po razvoj i dobrobit dece izložene tim uticajima, a odgovore na njih treba da daju kompanije, marketinške agencije i mediji, na načine koji bi promovisali rodnu jednakost, uz očuvanje legitimnih poslovnih interesa.

TikTokers Among Us je panel koji će okupiti četvoro ljudi iz digitalnog marketinga koji ujedno kreiraju sadržaje na TikToku. Moderator je Gorana Risteski, Creative Strategist, Grow Mojo, a učesnici Aleksa Todorović, Digital Marketing Specialist, Bazzar.rs, Igor Radulović, Direkcija projekata, Žiška i Miloš Lalić, Junior Account Manager, Balkan Tube Space.

TikTok je najpopularnija društvena mreža, naročito među mladima i ovaj panel će biti pravo mesto da se postavi pitanje: “Šta brendovi moraju da nauče od influensera?”

Karte se mogu kupiti online do 6. juna po garantovanoj ceni za učesnike konferencije.

