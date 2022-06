ČETVRT VEKA TELEKOMA! Vladimir Lučić: Rekordni prihodi, svetski rezultati

U godini u kojoj Telekom Srbija obeležava četvrt veka postojanja, očekuje se da će ova kompanija ostvariti rekordne prihode - više od milijardu evra u našoj zemlji, a više od 1,5 milijarde evra na nivou cele Telekom grupe.

Takođe u tekućoj 2022, u prva tri meseca ostvaren je prihod za preko 50 miliona evra veći nego u istom periodu prošle godine.

Ovo je u intervjuu za TV Prva izjavio generalni direktor srpskog Telekoma Vladimir Lučić povodom 25. rođendana kompanije koji se obeležava ovih dana, Lučić je najavio da će akcionarima ove kompanije ove “jubilarne” 2022. biti isplaćeno čak6,7 milijardi dinara dividendi, za koje je Telekom proteklih godina do danas izdvojio ukupno 1,05 milijardi evra.

- Ovo su brojevi kojima možemo apsolutno biti zadovoljni - poručio je Lučić.

On je podsetio i na neke od dosadašnjih poslovnih uspeha kompanije koju predvodi: prošle godine rast prihoda u Srbiji od 17 odsto, tako da su u našoj zemlji iznosili 108 milijardi dinara, a na nivou Grupe preko 150 milijardi. U prethodne tri godine operativna dobit uvećana je za 82 odsto, a neto dobit za čak četiri puta.

- Od nacionalnog operatera fiksne telefonije izgradili smo Telekom u nacionalnog i regionalnog lidera telekomunikacija, medijske industrije i digitalnih servisa. Sledeći korak je da ovaj naš srpski Telekom učvrstimo kao jednu od najuspešnijih evropskih kompanija i respektabilnog igrača na svetskom nivou - najavio je Vladimir Lučić.

Konkretno, Telekom će ove godine izaći na evropsku berzu izdavanjem korporativnih obveznica i dobiće međunarodni kreditni rejting, obe stvari kao prva domaća kompanija, čime će privući investitore ne samo iz EU već i iz SAD.

Takođe u ovoj godini, Telekom će postati mobilni operater još u Nemačkoj, Švajcarskoj i Severnoj Makedoniji, pored toga što je uveliko prisutan i uspešan u Crnoj Gori i BiH, kao i u Austriji.

Deo velike ekspanzije Telekoma, koju je Vladimir Lučić pokrenuo 2018. godine, jeste saradnja sa nekim od najvećih svetskih medijskih brendova, tako da je prošle godine lansiran kanal Euronjuz Srbija, a do kraja juna ove godine počeće sa radom medijska mreža Blumberg Adrija, za područje cele teritorije bivše Jugoslavije, sa centralom u Beogadu.

- Posebno smo ponosni na veoma uspešno povezivanje Telekoma sa brendovima Blumberg i Euronjuz, preko kojih doprinosimo objektivnom i kvalitetnom informisanju građana, jačamo međunarodni prestiž naše zemlje i pomažemo srpskoj privredi - poručio je Vladimir Lučić.

Kao deo promotivne kampanje Telekoma Srbija nedavno su širom naše zemlje postavljeni bilbordi kojima se reklamiraju informativni TV kanali ekskluzivno dostupni na kablovskoj mreži u vlasništvu ove kompanije. U isto vreme, počinje marketinška kampanja povodom prelaska prenosa utakmica engleske Premijer lige na kanale Arena Sport.

Ovo su bili neposredni povodi da mediji pod kontrolom Junajted grupe, direktne tržišne konkurencije Telekoma, pokrenu novu svakodnevnu brutalnu kampanju protiv srpske kompanije! Promotivni bilbord im je bio “dokaz” da Telekom nekako kontroliše Blumberg, međunarodnu medijsku korporaciju sa sedištem u Njujorku, a to što je njihov Sport klub ostao bez Premijer lige, tako što je izgubio na tenderu, “dokaz” je za nekakvo gušenje medijskih sloboda. Ovakve tvrdnje mediji poput N1, Nove i Danasa ponavljaju iz dana u dan, tvrdeći za sebe da su “nezavisni” i “objektivni”.

Dušan Stojaković, urednik ekonomske rubrike Večernjih novosti, kaže da ništa nije dalje od istine.

- Mediji pod kapom Junajted grupe su zapravo oružje za ostvarivanje političkih i ekonomskih interesa svojih vlasnika, oni se ne bave objektivnim informisanjem već vode političke ratove. To što su ostali bez Premijer lige, odnosno to što Telekom sada na kanalima Arene ima kompetan najbolji fudbal, uz vrhunske filmske, serijske i informativne sadržaje, izazvalo je ogromnu nervozu u Junajted grupi. Na ruku im ne ide i to što je cela Junajted grupa u ogromnim poslovnim problemima, poput dugovanja od astronomskih 4,5 milijarde evra - izjavio je Stojaković za TV K1.

Nikola Tomić, novinar i politički analitičar, ocenio je za K1 da je informativni program medija u vlasništvu Junajted grupe, bar kada je reč o ratovanju protiv Telekoma, potpuno stavljen u službu njihovih vlasnika.

- Junajted grupa protiv Telekoma vodi pravi propagandni rat, za par godina su mediji u njihovom vlasništvu objavili više od 3.000 negativno intoniranih priloga o konkurentskoj kompaniji. Nažalost, poslovni i politički interesi Junajted grupe i njenih vlasnika doveli su do potpuno beskrupulozne medijske kampanje, pune krupnih reči i dizanja tenzija, umesto da se vodi poštena tržišna utakmica, da se pred građane i javnost izlazi sa pozitivnim kampanjama gde će u fokusu biti kvalitet ponude, i da se normalizuje atmosfera u društvu - zaključio je Tomić.