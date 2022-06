LAKŠE NAĆI PET MENADŽERA NEGO JEDNOG ŠOFERA: Mirko vozi kamion već godinama, otkriva sve o tom zanimanju u Srbiji, A PLATA JE...

U poslednjih nekoliko godina kao da je lakše naći pet marketing menadžera ili IT stručnjaka umesto dva vozača kamiona.

Ovo zanimanje je deficitarno u našoj zemlji, a prema zavničnim podacima u Srbiji nedostaje oko 10.000 šofera.

foto: RINA

Starija garda ide u penziju, a mlađa izbegava volan kamiona iako je mesečna zarada viša od proseka i kreće se od 1.000 do 1.500 evra.

- Radni dan vozača traje oko 15 sati, dozvoljeno je oko 10 sati vožnje, a ostalo vreme predviđeno je za utovare, istovare i duga čekanja. Osim što posao nije lak i odvojeni ste od porodice, ono što dodatno otežava poziciju vozača u Srbiji jeste činjenica da su u pojedinim preduzećima prijavljeni na minimalac, zatim mladi ne mogu da polažu za E kategoriju pre 21. godine, a licence su preskupe, pa je mladićima potrebno oko 2.500 evra kako bi seli za volan. Sve to ih odvlači od ovog zanimanja i zato biraju nešto lakše i isplativije - rekao je vozač kamiona Mirko Starčević iz Čačka, prenosi RINA.

foto: Profimedia

Zbog boljih uslova neretko se dešava da iskusni vozači iz Srbije napuštaju zemlju i rade za inostrane kompanije. Tamo su im bolji uslovi, pa bi ukoliko ne dođe do neke promene, deficit kamiondžija mogao biti još veći.

- Ponekad se na granicima čeka i do 36 sati i sve to demotivišuće deluje na mlađe snage. Zemlje zapadne Evrope pokazale su se kao idealno utočište, mesečna zarada je oko 2.000 evra, radite 21 dan, a sedam dana ste kući uz plaćenu avionsku kartu i smeštaj za vikend. Tamo vas dočekaju čisti parkinzi, čisti toaleti, dostupni marketi. Kultura naroda kao i policije. Po meni, to je idealna sredina za kamionske ture mada ima i onih koji vole "divlji" istok. Međutim, za rad su najlakše i najpristupačnije zemlje Beneluksa - dodaje Mirko.

foto: TANJUG

Mnogi su od ovog posla odustali i tokom pandemije korona virusa, jer je situacija za pojedine bila neizdrživa dok su im kamioni čekali parkirani usled zatvorenih granica.

- Pomoć države za vreme korone nije dospela u ruke vozača, već u ruke poslodavaca, pa su zbog toga mnogi bili prinuđeni da promene zanimanje. Činjenica je da je plata koja može da se zaradi ukoliko vozite kamion veća nego da se bavite drugim poslom, putujete često i upoznajete druge kulture i narode, pa se može reći da ovaj posao ima i svojih prednosti. Potrebno je samo malo obraćanja pažnje na nas i naše probleme i gotovo je sigurno da bi broj profesionlnih vozača u Srbiji bio mnogo veći - zaključuje Mirko.

(Kurir.rs/ RINA)