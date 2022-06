STIŽE JOŠ JEDNO POSKUPLJENJE KREDITA! Evo kako da proverite KOLIKA vas kamata očekuje: Ovi korisnici su NAJUGROŽENIJI

Za ovu evropsku kamatu su vezani mnogi stambeni zajmovi u Srbiji, te će posledica biti povećanje mesečnih rata za ovu vrstu kredita.

Ekonomska kriza kao posledica vojne intervencije u Ukrajini, pogađa ceo svet koji je na korak od potpunog finansijskog sloma. Svetske banke donele su odluku da povećaju euribor što će dovesti do poskupljenja kredita koji nisu vezani za fiksne kamatne stope, ali i samih naknada za klijente.

Oni svoje poteze pravdaju inflacijom, dok stručnjaci navode da ovo neće biti jedino povećanje i da do novih poskupljenja kredita može dolaziti na svaka tri meseca. Smatraju da je jedini izlaz veća spoljna trgovina zemalja članica Evropske unije.

Prof. dr Lidija Barjaktarović, dekan Poslovog fakulteta u Beogradu, smatra da su najviše oštećeni ovom odlukom ljudi koji su uzeli kredite sa promenljivom kamatnom stopom.

- Ono što je bitno za građane koji koriste kredite je da li su njihovi krediti sa fiksnom ili promenljivom kamatnom stopom. Da li su u dinarima ili u valuti? Ako su u valuti da pogledaju kada se vrši ažuriranje kamatne stope. Evropska centralna banka će u julu mesecu ažurirati referentnu kamatnu stopu i da je sledeće poskupljenje u septembru mesecu tekuće godine. Najviše su zapravo oštećeni ljudi koji imaju kredite sa promenljivom kamatnom stopom - rekla je Barjaktarović.

Voditeljku Olju Lazarević interesovalo je koliko je povećanje koje će sačekati one sa promenljivom kamatnom stopom.

Dejan Gavrilović, predsednik organizacije ,,Efektiva”, otkrio je na koji način ljudi mogu izračunati svoju ratu na mesečnom nivou.

- To zavisi od tri parametra. Visina kredita, rok kredita i kamatna stopa. Jedan od primera bi bio da je kredit 50.000 evra na 20 godina sa maržom (ugovorena je promenljiva kamatna stopa) banke i plus euribor. Marža je 3.5%, dok je euribor bio - 0.5% što je dovodi do rate od 276 evra. Početkom godine euribor je bio na -0.36% evra što na tom primeru dovodi ratu na 290 evra što je 14 evra više. Na kreditu od 50.000 evra to povećanje bi bilo 15 evra na svakih 0.5% rasta - rekao je Gavrilović.

