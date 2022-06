KAKO SRBI ŠTEDE DOK CENE RASTU? ŠTO MANJE IMAŠ, VIŠE ĆEŠ UŠTEDETI Ljudi dele ove savete a da li vi odvajate pare sa strane? ANKETA

Hrana, računi, cigarete, gorivo, kafići, restorani, kako uštedeti a da restrikcije i odricanja najmanje osetite? Najteži deo procesa štednje jeste početak, odakle i kako početi?

Jedan korisnik društvene mreže Reddit rešio je da počne da štedi i potražio savete i upitao koji su to svakodnevni načini uštede?

"Pozdrav ljudi! Jasno je da sve poskupljuje i o tome se sve češće piše. Interesuje me na koje načine štedite? Mislim na svakodnevne uštede pri npr. kupovini namirnica, spremanju hrane, kupovini garderobe i drugo. Šta je to što Vam štedi kućni budžet?", napisao je on, a potom su ljudi počeli da dele svoje načine uštede.

"Što se struje tiče možeš kupiti šuko tajmer i podešavati veće potrošače da rade samo na jeftinoj struji, paziti da isključuješ svetla za sobom redovno. Dosta stvari na kvantašu je dosta jeftinije tipa vitaminizirana riža u zdravoj hrani je 200 din/kg, na kvantašu 136 din. Isto je dobro imati fondove ja kad dobijem platu odvojim odmah po 2 hiljade za registraciju i za servis i njih koristim samo za to. Ne biti lenj i ići svuda autom, laganica gps i bicikl rade posao i čuvaju novčanik. Hranu ti je najbolje sam spremati i to kuvanje, staviš sve što imaš u lonac posoliš i jedeš par dana. Značilo bi dosta i da imaš pouzdanog proizvođača (rođak, kum, komšija) da od njega kupuješ, a ne u marketu", jedan je od saveta.

Umesto noćnih izlazaka izaberite piknik

"Namirnice: kupovina pred istek roka trajanja i planiranje obroka tokom nedelje. Na posao nosim obrok spremljen kući, uglavnom kada je jeftina struja, uveče, ukoliko podrazumeva kuvanje.

Garderoba: Kombinacija seknd henda i uutleti kao i praćenje rasprodaja.

Prevoz: Na lokalu bajs, voz, bus.

Kupovina tehnike: Outleti i praćenje kataloga.

Izlasci na kafe i noćni izlasci ne, umesto toga vikend piknik sa društvom.

Rekreacija: Teretane na otvorenom

Doduše, sve ovo radim kako bih opravdao sebi putovanja, na kojima isto štedim, ali sam skontao da mi jedino putavanja "pune baterije" i čine srećnim", dodao je još jedan korisnik ove mreže.

Većina se složila da treba obratiti pažnju na sitnice, koje možda ne deluju tako značajno, ali na kraju meseca i te kako mogu da zadrže stotine dinara u džepu.

"Odvajanje para u štek odmah na početku meseca", "Pare su kao gas, koliko imaš toliko ćeš i potrošiti. Što manje para imaš na raspolaganju više ćeš uštedeti", još su neki od saveta kako da se uštedi.

Jedan od korisnika je primenio i sistem "tri koverte".

"Koristi sistem tri koverte, sa 400 evra platom je ustedeo 1.000 evra za tri meseca".

