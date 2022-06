RADNICI FIJATA POČINJU RAD U INOSTRANSTVU: Gordana Pavlović među prvima se prijavila za rad u Slovackoj

KRAGUJEVAC - Gordana Pavlović, jedna je od 2.000 zaposlenih u Fijatu, koja se među prvima prijavila za opciju odlaska na rad u inostranstvo, koju kompanija Stelantis nudi zaposlenima, kaže da želi profesionalno da se usavrši, ali i da finansijski obezbedi svoju porodicu.

Gordana u Fijatu radi od samog početka, a odlazak u inostrantsvo vidi kao priliku da se profesionalno usavrši i finansijski obezbedi svoju porodicu jer uslovi koji su u ovom trenutku ponuđeni su, kako kaže, više nego odlični. Gordana je već jednom bila u fabrici Pežoa u Trnavi u Slovačkoj, gde je početkom ove godine radila tri meseca kao operater u proizvodnji.

Svoje iskustvo želela je da podeli, jer kako smatra, previše je negativnih komentara poslednjih dana oko uslova za rad u Slovačkoj i Poljskoj.

„Ove godine sam išla u Slovačku da radim od marta do maja. U Fijatu sam zaposlena kao tim lider, ali sam ova tri meseca u fabrici u Slovačkoj radila kao operater u proizvodnji. To iskustvo koje sam stekla za tri meseca u Pežou, a mislim najpre na odnos šefa i radnika i obrnuto, me je oduševilo.

Kada sam videla toliki broj ljudi i svi rade kao jedan me je fasciniralo. Radi se u tri smene, prva je od šest do 14 sati, druga od 14 do 22 sati i treća od 22 šest ujutru", priča Gordana.

Postoji, kaže, i prekovremeni rad, koji se plaća više od redovnog, a takođe, ko želi može da radi vikendom i to se plaća znatno više od rada tokom radne nedelje, kao i mogućnost još veće zarade na onu osnovnu koja je ponuđena.

"Ja sam se prijavila za posao u inostranstvu zato što želim profesionalno da se unapredim, samim radom u toj fabrici, materijalno ću svoju porodicu da obezbedim, jer od zarade koja je ponuđena, jednu trećinu ću trošiti ja tamo, a dve trećine će ostajati i moći ću da pružim svojoj porodici bolji život“, priča Gordana.

Dodaje da su uslovi smeštaja, koji je kolektivan i na koji ne odlazi mnogo novca, odlični, da u sklopu tog kompleksa postoje i sportski tereni i park. Posle tromesečnog iskustva na radu u Slovačkoj, nije imala dilemu da li da se prijavi ponovo.

„Moj cilj je da zadržim svoj stalan posao, u svom gradu, nakon dve godine provedene na radu u inostranstvu, ali takođe želim da na ovaj način obezbedim svoju porodicu. Za sve one koji se pitaju kakvi su uslovi rada i života, mogu samo da kažem da je sve fantastično.

Tamo je životni standard bolji nego ovde, ja sa trećinom plate koja mi se nudi mogu bez ustezanja da živim normalno, da plaćam stan i hranu", navela je Gordana. Ona je dodala i da turistički može dosta toga da se obiđe, kada je slobodan dan.

"Vikednom na primer Bratislava, Beč. Što se dolaska kući tiče, ko želi može svakog vikenda da dođe, jer ima direktnih autobuskih linija, takođe sa ovom platom možete svojoj porodici da priuštite da dođe turistički na nekoliko dana", kaže ona.

Dodaje i da je mnogo mogućnosti iako ima teških trenutaka, i da je veoma lepo otići i doživeti sve ovo što je ona doživela radeći tamo početkom godine. "Kada vidite sreću u vašoj porodici, da imaju dovoljno i da ste vi napredovali, to vas čini srećnim“, poručuje Gordana Pavlović, zaposlena u Fijatu koja će naredne dve godine raditi u jednoj od Stelantisovih fabrika u Slovačkoj ili Poljskoj.

Napominje da je to samo njena lična odluka i da svako od njenih kolega treba da radi lično za sebe, ono što smatra prioritetom u životu. A njen prioritet, kao i njenih kolega, kojima je ona tim lider u Fijatu, je svakako siguran posao u rodnom gradu po povratku iz inostranstva i finansijska stabilnost porodice.

