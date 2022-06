500 EVRA ŽIVOT U 20 KVADRATA Očekuje se nikad veća navala na studentske domove: Soba košta i do 200 €, ovo su uslovi

Usled drastičnog rasta kirija podstanari širom Srbije, a posebno u Beogradu, našli su se u velikom problemu, koji bi najviše mogao da pogodi akademce koji studiraju van svojih gradova!

Neki su zbog cene već morali da napuste dojučerašnje privremene domove, dok drugi priznaju da ne znaju kako će izaći na kraj za narednu školsku godinu.

- Za garsonjeru od dvadesetak kvadrata potrebno je izdvojiti 150 do 200 evra u širem centru grada, a na lokacijama u neposrednoj blizini fakulteta, za dobro opremljene stanove vlasnici traže i po 250-300 evra mesečno. Naravno, u cenu ne ulaze režije, a kada se dodaju i ostali troškovi, za život u 20 kvadrata je potrebno oko 500 evra - kaže studentkinja koja je u prethodne dve godine iznajmljivala stan u prestonici.

Ni sobe nema bez 200 evra

Kako dodaje, “velika je verovatnoća da će ove cene naterati većinu da svoj smeštaj potraži u studentskim domovima”. Procene su da će u septembru biti najveća najezda na organizovani smeštaj akademaca ikada!

- Alternativa bi mogla da bude najam sobe. Prosečna cena za 20 kvadrata sa pristupom kupatilu i kuhinji, sa režijama može da pređe cenu od 200 evra. Problem je, međutim, što društvo veće od dve osobe nije dozvoljeno u većini ovakvih soba - dodaje studentkinja.

I Blic je istažio nedavno kakva je ponuda soba za iznajmljivanje i uverili se da su i one preskupe, da idu i do 200 evra!

Ministarstva prosvete je pre par dana objavilo ovogodišnji konkurs za prijem studenata u domove. Kako je ovo najjeftinija opcija za smeštaj, nesumnjivo je da će mnogi okušati svoju sreću u nadi da će se za njih naći mesta.

Prava ol-inkluziv usluga

Pored smeštaja, domovi učenicima nude i obroke po povoljnim cenama, sportske aktivnosti, čitaonice, perionice rublja i sve ostalo što je potrebno za ugodan život. Ipak, ne može svako da dobije tu priliku. Pre svega, ukoliko niste na budžetu, za vas u domu nema mesta, jer pravo na smeštaj imaju samo oni kojima država plaća studiranje.

Potrebno je da ste po prvi put upisali smer na željenom fakultetu, ukoliko ste obnovili godinu ne možete da dobijete mesto. Takođe neophodno je da se sedište fakulteta i vaše prebivalište ne poklapaju, odnosno smeštaj u domu je moguć isključivo ukoliko dolazite iz drugog mesta.

Ako ispunjavate ove uslove, sledi prijava. Potrebno je da obezbedite uverenje da ste na budžetu i svedočanstvo o završenoj srednjoj školi, original ili overenu fotokopiju za studente koji su upisali prvu godinu.

Za one iskusnije obavezna je potvrda sa visokoobrazovne ustanove koja mora da ima sledeće podatke: prosečnu ocenu tokom studija, godinu upisa osnovnih studija, broj osvojenih ESPB bodova, potvrdu da se školovanje finansira iz budžeta i podatak koliko traju studije.

U Beogradu 9.558 mesta

Rok za prijavu na konkurs se razlikuje u odnosu na godinu studija. Rok za prijavu za studentske domove za buduće brucoše je od 1. do 15. septembra, za studente ostalih godina studija od 16. septembra do 1. novembra. Za sledeću školsku godinu u Beogradu je predviđeno 9.558 mesta u studentskim domovima.

Raspodela studenata po sobama se vrši prema polu, uzrastu i mogućnostim ustanove. Svaki student je dužan da prilikom useljenja dostavi lekarski izveštaj, ne stariji od 30 dana.

Studentu se obezbeđuje smeštaj u ustanovi od 21. avgusta tekuće godine do 5. jula naredne, a izuzetno do 15. jula uz potvrdu sa fakulteta.

Ni to nije besplatno

Ukoliko ste primljeni, boravak u studentskom domu nije besplatan. Prosečna mesečna kirija je oko 3.000 dinara, što je neuporedivo povoljnije u odnosu na bilo koji drugi smeštaj. Ukoliko niste upali u prvu kategoriju tu je i ekonomska, gde smeštaj plaćate oko 10.000 dinara mesečno.

Moguće je i zadržati smeštaj do godinu dana ukoliko ste produžili godinu, a ista pravila važe i za studente koji se upisuju na master i doktorske studije.

Ipak, postoje i privatni studentski domovi, gde je kriterijum za prijem dosta blaži, tako da ne morate odmah da tražite stanove ukoliko se niste našli na listi.

Skup podstanarski život

Inče, za garsonjeru od dvadesetak kvadrata u Beogradu je potrebno izdvojiti oko 150 do 200 evra u širem centru Beograda. Na lokacijama koje su u neposrednoj blizini fakulteta, za dobro opremljene stanove vlasnici traže i po 250 evra mesečno. Naravno, u cenu ne ulaze režije, a kada se dodaju i ostali troškovi, za život u 20 kvadrata je potrebno oko 500 evra.

Šta je potrebno za prijavu

Ukoliko ispunjavate osnovno uslove (naveli smo gore), sledi prijava na sam konkurs. Potrebno je da obezbedite popunjenu prijavu za konkurs, uverenje da ste na budžetu i svedočanstvo o završenoj srednjoj školi, originalno ili overenu fotokopiju za studente koji su upisali prvu godinu.

Sledeće što vam je potrebno jeste potvrda sa visokoobrazovne ustanove koja mora da ima sledeće podatke:

Prosečnu ocenu tokom studija, godinu upisa osnovnih studija, broj osvojenih ESPB bodova, potvrdu da se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i podatak koliko traju studije.

Studenti druge, teće i četvrte godine moraju da prilože potvrdu o završenim prethodnim godinama na fakultetu. Potrebno je i dostaviti uverenje o prihodima oba roditelja u periodu od 1. januara do 30. juna tekuće godine iz opštinskog organa njihovog prebivališta. Takođe, studenti 2. i 3. godine moraju da dostave uverenje da nisu ni u kakvom radnom odnosu iz evidencije nezaposlednih lica Nacionalne agencije za zapošljavanje.

Prilikom predaje konkursa je potrebno poneti ličnu kartu i indeks.

Potrebno je uraditi i opšti lekarski pregled najviše 30 dana pre prijema u dom.

Rok za prijavu na konkurs se razlikuje u odnosu na godinu studija. Studenti prve godine moraju da svoje prijave podnesu službi smeštaja u Studentskom domu na adresi Mije Kovačevića 7b od 1.9. do 15.9. ove godine. Studenti druge i treće godine za to imaju priliku od 1.10. do 5.11. dok ostale godine to moraju da urade od 16.9. do 1.11. Broj raspoloživih mesta u Beorgadu je 9.558.

Bodovanje kandidata

Nakon isteka roka za prijavljivanje formira se lista sa kandidatima prema njihovom uspehu ostvarenom u prethodnom školovanju i njihvom socio-ekonomskom statusu.

Broj bodova prema uspehu se za studente prve godine računa tako što se ukupna prosečna ocena tokom srednje škole pomnoži sa osam.

Za sve ostale studente računica je malo drugačija. Ukupna prosečna ocena iz srednje škole se množi sa pet i sabira sa brojem ESPB bodova koji se deli sa brojem godina studiranja pomnoženim sa 0,8.

Svi studenti koji su ostvarili 120 od 240 ESPB bodova dobijaju dodatan bod, dok oni koji su osvojili 240 i više dobijaju dva.

Socio-ekonomski staus porodice se boduje na sledeći način. Do 50 odsto prosečne zarade studentu se dodaje jedan bod, a do 100 i više odsto se ne dobija ni jedan bod. Studenti čije prebivalište je na Kosovu i Metohiji, ukoliko ne mogu da dostave podatke o primanjima roditelja, dobijaju jedan bod.

Konačno rangiranje

Studenti se vrednuju na osnovu ukupnog broja bodova koji su skupili gorenavedenim kriterijumima. Rang lista za studente prve godine se radi posebno, dok se ostali studenti satvljaju na istu.

Kada je prijavljen veći broj studenata od kapaciteta ustanove ovo su kriterijumi koji se prema ovom redosledu primenjuju:

- Broj ostvarenih ESPB bodova

- Broj godina studiranja (prednost imaju oni koji kraće studiraju)

- Prosečna ocena

- Socioekonomski status (studenti slabijeg materijalnog stanja imaju prednost)

Jedinstvenu odluku o tome ko je primljen a ko ne donosi direktor ustanove prema rang listi, najviše tri dana po završetku roka za podnošenje prijava studenata. Ta odluka je konačna i ne može biti opozvana.

(Kurir.rs/Blic)