TAČNA RAČUNICA KOLIKE ĆE BITI PENZIJE POSLE POVEĆANJA: Nekima primanja veća i za 5.575 dinara! Raste i minimalac

Novo povećanje penzija stiže za najše najstarije građane. Ove godine prvu povišicu treba očekivati u oktobru, najkasnije u novembru, a drugo povećanje sleduje u januaru naredne godine. Penzionerski ček od januara neredne godine biće veći za ukupno najmanje 18 odsto, što znači da će prosečna penzija od 30.973 dinara biti veća za 5.575 dinara. Minimalac ide i do 40.000 dinara.

Novo povećanje najavio je juče predsednik Aleksandar Vučić i ono se odnosi na svih 1,7 miliona penzionera u Srbiji. Procenat povećanja biće linearan, što znači da će svi penzioneri dobiti procentualno isto povećanje i da bi svaka penzija kroz dva povećanja trebalo da bude veća za najmanje 18 procenata.

"Mi smo svoju računicu napravili i obezbedili novac, ali nećemo da kršimo fiksalnu stabilnost, ni stabilnost zemlje. Ove godine povećanje 9,9 odsto, od januara ukupno 18 odsto", rekao je Vučić. On je dodao i da danas kreću razgovori sa MMF-om.

Računica

Trenutna prosečna penzija od skoro 31.000 dinara biće veća za 5.575 dinara. Penzioneri sa najmanjim primanjima će umesto 10.000 dinara dobijati po 11.800 dinara.

Najbrojnija grupa penzionera (njih oko 20 odsto) čije su penzije od 10.000 do 15.000 dinara, moći će da računaju na povećanje od 1.800 do 2.700 dinara. Najstariji građani koji mesečno dobijaju između 15.000 do 20.000 dinara, i kojih ima oko 200.000, imaće u novčaniku od 2.700 do 3.600 dinara više... Polovinu povećanja treba da očekuju u ovoj godini, a ostatak od 1. januara naredne godine. Od naredne godine treba očekivati i veću minimalnu zaradu koju u Srbiji prima oko 400.000 radnika.

- Da rasteretimo poslodavca, i da sve to ide na teret države. Biće veliko povećanje minimalaca... preko 12, 13, možda i 14 posto. To znači da očekujemo da nam plate u martu 2023. prosečna plata bude preko 710 evra na nivou Srbije, a da ne ugrozimo stopu javnog duga, dodao je predsednik i istakao da će dvocifreno rasti i plate u javnom sektoru.

MInimalna zarada sada je 35.000 dinara, što znači da bi sa novim povećanjem trebalo da bude veća i do 39.900 dinara, skoro dakle 40.000 dinara.

