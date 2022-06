MINISTRA MALOG SUTRA ČEKA VAŽAN SASTANAK O PENZIJAMA: Sa MMF-om o izmeni švajcarske formule

BEOGRAD - Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će sutra imati sastanak sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) o izmeni švajcarske formule za usklađivanje rasta penzija, radi uvođenja "švajcarske formule plus", da bi penzije mogle brže da rastu i da bolje prate rast zarada.On je danas za TV Hepi rekao da su javne finansije u potpunosti stabilne i da sledi dvocifreno povećanje penzija, plata u javnom sektoru i minimalne zarade, kako bi se očuvao životni standard građana Srbije.

Objasnio je da će penzije biti usklađene u dva navrata, u oktobru ili novembru i u januaru, te da će biti uvećane između 18 i 20 procenata.

"Vodeći odgovornu ekonomsku politiku, došli smo do toga da je udeo penzija u BDP-u 9,2 odsto i naša želja je da se uvede novo fiskalno pravilo", rekao je Mali.

Kako je naveo, to pravilo bi značilo da kada je udeo penzija ispod 10 odsto BDP-a onda bi bilo moguće vanredno usaglašavanje ili vanredna indeksacija penzija do 10 odsto.

"Ako su vam penzije između 10 i 10,5 odsto BDP-a, da usklađujete penzije sa rastom prosečnih zarada. Između 10,5 i 11 odsto, da to bude švajcarska formula i iznad 11, odnosno kako ne bi udeo penzija u BDP-u prešao 11 procenata, da ih usklađujemo sa inflacijom. Želja nam je da rast penzija prati rast prosečne plate", rekao je Mali.

Podsetio je da sadašnja švajcarska formula predviđa usklađivanje rasta penzija 50 odsto sa inflacijom, i 50 procenata sa rastom prosečne zarade.

Ocenio je da je to sjajna formula, ali u stabilnim uslovima, a ne i kada je inflacija uvećana.

Ministar je naglasio da je rast prosečne zarade i dalje brži od inflacije, i da je cilj da se zaštiti standard penzionera.

Govoreći o najavljenom dvocifrenom povećanju minimalne zarade, Mali je rekao da tek slede razgovori sa poslodavcima i sindikatima, a da konačna odluka koja se sprovodi od 1. januara, treba da bude doneta do 15. septembra.

"Ponovo govorimo o dvocifrenom povećanju, koje je iznad nivoa inflacije. Nećemo sigurno ići ispod 13, odnosno 14 odsto. Danas je minimalna zarada 300 evra, a ne želimo da ide ispod 340 evra naredne godine. To nam je cilj, očekuju nas pregovori", rekao je Mali.

Istakao je da vlada želi da rastereti poslodavce, posebno kada je reč o opterećenju na zarade.

"Sledeće godine bi to opterećenje trebalo da bude 60,2 odsto, a pre dve, tri godine je bilo 63 odsto. Svake godine smanjujemo to opterećenje, jer time podstičemo novo zapošljavanje, otvaranje novih radnih mesta", naveo je on, i podsetio da je minimalna zarada 2012. iznosila oko 15.000 dinara, a da će sledeće godine biti 340 evra.

Кada je u pitanju povećanje plata u javnom sektoru, on je napomenuo da će ono biti bar 10 ili 11 odsto.

Na pitanje šta će biti sa EPS-om, Mali je naglasio da država nikada nije razmišljala o prodaji, i da je cilj upravo suprotan – da se EPS ojača, jer mora da bude pokretač razvoja cele ekonomije.

"Hoćemo da kupimo nešto u ovoj situaciji, od energetskih kapaciteta u regionu, kako bismo pojačali EPS", rekao je on, i dodao da mnoge evropske zemlje koriste nuklearnu energiju, koja jedino u ovoj situaciji može da obezbedi sigurno snabdevanje.

Mali je rekao da ako bude rebalansa budžeta, to se neće dogoditi pre oktobra, i istakao da Srbija ne odustaje od vođenja odgovorne ekonomske politike, usmerene ka jačanju životnog standarda građana.

Kurir.rs/Beta