VAUČERI ZA ODMOR U SRBIJI RAZGRABLJENI EKSPRESNO ZA SAMO 11 DANA: Hoće li ih biti još?Ovo su najtraženije destinacije

BEOGRAD - Vaučeri za odmor u Srbiji podeljeni su još početkom godine, a u ovom trenutku postavlja se pitanje da li će ih biti još?

U Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija kažu da još uvek ne raspolažu informacijom da li će biti kao i do sada dodatnih vaučera, dok se iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija nadaju da će se naći rešenje kao i svake godine i to nakon rebalansa budžeta, odnosno posle formiranja nove Vlade.

Ono što je neosporna činjenica je, da i dalje vlada veliko interesovanje za vaučere u vrednosti od 5.000 dinara, ali i to da je na ovaj način turizam u Srbiji znatno zaživeo. Ako izuzmemo popularne destinacije, Zlatibor, Vrnjačku Banju, Sokobanju, turizam je procvetao i u svim ostalim delovima Srbije.

Kako je Blicu rečeno u resornom ministarstvu, još početkom godine podeljeno je 100.000 vaučera, ali konkretan odgovor da li će biti dodatnih, u ovom trenutku nismo uspeli da dobijemo.

-Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu opredeljeno je 100.000 vaučera koji su zaključno sa 11.01.2022. godine i podeljeni. U ovom trenutku, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam ne raspolaže informacijama koje se odnose na mogućnost realizovanja dodatnog broja vaučera za 2022. godinu.Što se tiče najtraženijih destinacija, građani su iskazali najveće interesovanje za Sokobanju, Zlatibor, Vrnjačku Banju, Sijarinsku Banju, Gornju Trepču, kažu u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

Iako su vaučeri podeljeni u rekordnom roku, mnogi su se oslonili na period ranijih godina kada su dodeljivani i dodatni vaučeri.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije „YUTA“, u razgovoru objašnjava da su vaučeri uvek bili dobra opcija za domaće destinacije.

-I u vreme korone ali i pre, vaučeri su se brzo delili. Posebno je korona podigla svest o putovanju u okviru Srbije, a tu su i vaučeri odigrali veliku ulogu. U prvoj godini imali smo 100.000, pa još 70.000 vaučera. Prošle godine podeljeno je 100.000, pa još 40 ili 50.000, a ove godine je za 11 dana podeljeno 100.000. Trebalo bi, uvek je tako bivalo, kada se radi rebalans budžeta da se opredeli i taj deo za subvencije. Problem je sada što treba najpre formirati Vladu, pa sačekati rebalans. Može se dogoditi, ukoliko se Vlada formira u narednih mesec dana, da negde tokom leta bude nekog dodatnog kontigenta, smatra Seničić.

Etno domaćinstva su zaživela u minulim godinama, domaći turizam je doživeo uspon, a vaučeri su poslužili i kao motivacija ali kao i ušteda. Privatni smeštaj je za tu namenu najpogodniji, te oni koji izdaju sobe i apartmane kažu da su zaista zadovoljni. Seničić dodaje, da je dobro to što ima dosta objekata koji prihvataju vaučere, što pogoduje i onima koji se bave uslužnim delatnostima, ali i domaćim turistima.

-Ljudi vole da ih koriste jer na neki način to izađe jeftinije, naročito na manjim destinacijama koje nisu skupe. Ima jeftinijih opcija u tim nekim etno domaćinstvima, u manje poznatim centrima i turističkim regijama. Recimo, dvoje može da boravi za 100 evra sedam dana, još ako imaju vaučere, praktično to košta 2.000 do 3.000 dinara. Na taj način su se podigle i određene destinacije na mnogo viši nivo, pojavio se veći broj smeštaja koji prihvata turiste, što utiče na ostatak privrede. Na taj način se podiže potrošnja, ugostiteljstvo, prodavnice rade bolje, kao i sve ostalo, objašnjava Seničić.

Od popularnih mesta tu su Zlatibor, Vrnjačka Banja, Sokobanja koje su uvek najpopunjenije, te bi možda trebalo napraviti i novu strategiju u preusmeriti ljude i na neke druge destinacije.

-Možda bi za te najpopularnije subvencija trebalo da bude nešto manja, da ne bude 5.000 za sve, nego da bude, recimo 3.000 dinara, jer te destinacije su svakako pune. S druge strane one destinacije koje bi želeli da podignemo da tamo idemo na 7.000. I onda imate mogućnost da usmeravate ljude više na one koje nisu tako razvijene, ne bi li ih razvili i podigli nivo usluge. Kao druga opcija ti vaučeri bi možda mogli da se koriste i za organizovane turističke programe koje bi radile turističke agencije, a koje ne bi morale da obezbeđuju minimum pet noćenja nego da bude program, dve ili tri noći u okviru paket aranžmana. To bi praktično moglo da pokrije i deo prevoza, vodiča, smeštaja na nekoj destinacija, smatra Seničić.

Iako je dobro putovati u sopstvenoj režiji, program sa turističkim vodičem je prema rečima stručnjaka iz oblasti turizma neuporedivo bolja opcija.

-Kad ljudi putuju sami oni sami obilaze određeni kraj, to svakako nije loše, ali je daleko kvalitetnije kada imate nekoga da vam to mesto predstavi na pravi način. Mislim da bi te dve stvari mogli da daju poseban kvalitet vaučerima i ono za šta smo se zalagali da nemaju tolika ograničenja. Onako kako je sada, to je da oni koji imaju prihode do 70.000 mogu da apliciraju, ta granica je bila 60.000 pa se pomerilo na 70.000. Smatram da možda treba i to isplanirati malo drugačije, i da neko ko ima 100.000 primanja isto može da aplicira ili da čak i nema ograničenja. Možda bi trebalo favorizovati ljude koji imaju primanja 50.000 ili 60.000 da oni imaju nešto veći vaučer, a ostali da imaju vaučer ali u nešto nižem iznosu, kaže Seničić.

Srbija ima dobru turističku ponudu, dok je svaki deo atraktivan na svoj način. Etno turizam je, recimo, postao je popularan u svim ostalim delovima Srbije.

-Puno je tih etno domaćinstava po Vojvodini, po Srbiji, imate u okolini Gornjeg Milanovca, pa u okolini Kragujevca… Dalje, Subotica i okolina je poznata po salašima, zatim imate Sremsku Mitrovicu, Mačvansku Mitrovicu. Ljubovija je postala interesantna. Što se tiče zapadne Srbije, osim Zlatibora, Zlatara i Tare, imate Arilje, Ivanjicu, Goliju, to je isto pokriveno vaučerima. U istočnoj Srbiji uglavnom kada pričamo o Staroj planini, tu su i Zaječar, Bor, Borsko jezero, Kuršumlija, Vranje. S druge strane imamo deo oko Novog Pazara, dakle, s koji strane posmatrali, svaki deo Srbije imao je koristi od toga, zaključuje, Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije „YUTA“.

