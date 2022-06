NOVE CENE GORIVA NA SNAZI OD DANAS U 15 SATI! Evo koliko ćemo narednih dana plaćati benzin i dizel

BEOGRAD - Gorivo će se narednih sedam dana u Srbiji prodavati po "starim" cenama, litar evrodizela će koštati, najviše 209 dinara, a evropremijum BMB 95 najviše 198 dinara za litar, objavilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Vlada Srbije nedavno je produžila trajanje Uredbe o ograničenju cene naftnih derivata do 30. juna i cene se utvrdjuju svakog petka i važe sedam dana. Za prethodna tri meseca, litar dizela na srpskim pumpama poskupeo je više od 20 dinara, a litar benzina 17 dinara.

Naime, evrodizel će se od 15 sati danas do petka 24. juna u isto vreme prodavati po ceni od najviše 209 dinara za litar, a motorni benzin evropremijum BMB 95 za najviše 198 dinara za litar.

To je praktično ista cena kao i prošle nedelje.

Za prethodna tri meseca, litar dizela na srpskim pumpama poskupeo je više od 20 dinara, a litar benzina za 17 dinara. Tačnije, 11. marta litar evrodizela je koštao 188 dinara, a benzina 176 dinara.

Vlada Srbije produžila je pre dve nedelje trajanje Uredbe o ograničenju cene naftnih derivata do kraja ovog meseca. To praktično znači da će država do kraja meseca formirati cenu goriva svakog petka, a vrlo je moguće da se uredba biti produžena i tokom leta.

foto: Zorana Jevtić

Nafta ide i na 140 dolara

Cena nafte danas je na evropskom tržištu 119 dolara za barel, pre neki dan je bila 124. Pre mesec dana barel je bio jeftiniji i do 14 dolara, a najave međunarodnih finansijskih institucija idu u pravcu da treba očekivati još veće cene.

Američka investiciona banka Goldman Saks smatra da već visoke cene nafte i benzina treba ovog leta još više da porastu kako bi se podstakla nova proizvodnja "crnog zlata" i obeshrabrila potrošnja.

Banka sa Vol Strita sada predviđa da će cena sirove nafte Brent u proseku iznositi 140 dolara po barelu u periodu između jula i septembra, u odnosu na prethodnu prognozu od 125 dolara po barelu.

Kurir.rs