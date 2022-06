ČADEŽ: Srbija i Beograd spremni za organizaciju Expo 2027, dajte mladima šansu za budućnost!

Srbija i Beograd spremni su da budu dobri domaćini organizaciji Svetske izložbe Expo 2027 uz veliku podršku poslovne zajednice koja okuplja oko milion domaćih i stranih kompanija koje posluju u našoj zemlji i regionu, izjavio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije u Parizu. Čadež je na 170. Generalnoj skupštini Međunarodnog biroa za izložbe (Bureau International des Expositions - BIE), kao član delegacije Srbije predstavio kandidaturu Beograda za organizaciju EXPO 2027.

Moderna Srbija, po rečima predsednika PKS, danas je zemlja talenata, inovativnih i kreativnih ljudi, mladih koji uče jezike budućnosti sa potencijalom da budu lideri i uspešni preduzetnici.

„Ovih dana obeležavamo završetak školovanja druge generacije osnovaca koja je, uz ostale predmete, imala i obavezno programiranje. Zajedno sa onima koji su prošle godine završili osnovnu školu sada i zvanično imamo 120.000 digitalno pismenih mališana koji su igrajući se u pajtonu, skreču, pajgejmu…. učili programiranje, programirajući tako svoj uspeh i svoju budućnost. Pozivam vas da date šansu ovim mladim ljudima u 2027. da zajedno igraju za preduzetništvo i za budućnost“, poručio je predsednik PKS.

Ističe da Srbija ima čime da se pohvali i u drugim istaknutim sektorima. „Kada u vreme energetske krize sa kojom se svet danas suočava, razmišljate o potencijalima proizvodnje struje iz obnovljivih izvora, iz energije vetra, da li znate da je svaki treći vetrogenerator ugrađen u evropske vetrenjače, proizveden upravo u Srbiji“, naglasio je Čadež. Dodaje da je u marketima širom sveta svaka treća malina, a u Evropi svaka druga, proizvedena i ubrana u srpskim malinjacima. Takođe, u londonskom poslovnom kvartu Canary Wharf pametne, solarne klupe proizvod su pameti srpske startap kompanije Strawberry energy“.

Srbija i Beograd postaju novi evropski tehnološki hub u oblasti mobilnosti, a budućnost evropske automobilske industrije u čijem fokusu su električni automobili, kreira se i kod nas – u R&D centrima evropskih proizvođača koji osim fabrika, u Srbiji otvaraju i svoje razvojne centre, kao što su ZTF, Continental, Brose, oslanjajući se na domaću pamet, lokalne inženjere i IT stručnjake svetskog glasa.

Predsednik PKS je podsetio i na dve milijarde evra izvoza IKT sektora koji je privukao 600 odsto više investicija nego u 2020. „Naša gejming industrija u stopu prati svetsku industriju i vrlo je poznata. Samo u prošloj godini ,srpski IT kreativci lansirali su 35 video igara“, navodi on.

„Mi dolazimo iz regiona koji se najbrže razvija na kontinentu, jedne od najpoželjnijih evropskih denstinacija za investitore. Prekosutra ću prisutvovati potpisivanju Ugovora o franšizi između velikog lanca hotela Akor (Accor) i za jednog od najlepših spa centara u regionu“, najavio je Čadež.

Po mišljenju Čadeža, sve ove prednosti su dovoljan i jak razlog da Srbija igra za budućnost kao organizator Expo 2027.

O prednostima i mogućnostima Srbije kao kandidata govorili su u video obraćanju premijerka Ana Brnabić, ministar finansija Siniša Mali, kao i Tatjana Matić ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija koja učestvuje na skupštini u Parizu.

Srbija je 7. juna podnela dosije kandidature za organizovanje specijalizovane izložbe pod nazivom "Play for Humanity – Sport and Music for All" / "Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve", sa planiranim datumom održavanja od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, i tako ušla u takmičenje sa drugim zemljama i gradovima iz celog sveta.

Tom prilikom, neizvesnost sa Beogradom, sa svojim globalnim temama i univerzalnim porukama, podelila su još četiri kandidata – gradovi Malaga (Španija), Blumington (Minesota, SAD), Puket (Tajland) i San Karlos de Bariloče (Argentina).

U junu 2023, po principu jedna zemlja jedan glas, 170 zemalja članica BIE tajnim glasanjem izabrati zemlju domaćina Specijalizovanog EKSPO 2027/28.

(PKS)