ŠOK-KIRIJA, SOBIČAK ZA STUDENTA OD 7 KVADRATA ČAK 150€?! Za istu cenu plus komunalije stančić ali na periferiji ZA SVE KRIVI RUSI

BEOGRAD - Studenti će od naredne školske godine za smeštaj u Beogradu plaćati najviše dosad.

Cene iznajmljivanja već mesecima nerealno rastu, pa tako jedan stanodavac za studenta izdaje sobu od sedam kvadrata za čak 150 evra!?!

Vratio se trend da nekoliko studenata iznajmi jedan stan, pa se podele po sobama.

Oni koji ne žele da žive u stanu sa nepoznatim ljudima i planiraju da iznajme garsonjeru moraće da izdvoje i više novca jer bez 200 evra gotovo da ne možete pronaći nikakav stan u Beogradu.

Najjeftinije će proći oni koji su spremni da žive na dalekoj periferiji, gde manji stan još uvek može da se pronađe za oko 150 evra plus režije. Jun, inače, važi kao 'najbolji mesec' za iznajmljivanje stanova, pa se očekuje da će cene u narednom periodu samo dodatno 'skakati'.

Ništa bolja situacija nije ni u Novom Sadu, gde se cene garsonjere kreću od 150 do 300 evra, dok će nešto jeftinije proći studenti koji nekretnine iznajmljuju u Nišu.

Najviše kirije dosad u agencijama objašnjavaju dolaskom velikog broja Rusa, koji masovno iznajmljuju stanove u srpskoj prestonici i ne pitaju koliko košta. To su iskoristili vlasnici stanova i podigli cene, a problem je i to što realno nedostaje slobodnih nekretnina na tržištu.

Studentkinja Ana M. već godinama iznajmljuje stanove u Beogradu, ali, kako kaže, ovako visoke cene i malu ponudu kao u poslednjih mesec dana nikad nije videla.

foto: Kurir.rs/T. Ilić

- Cene rastu iz nedelje u nedelju, a ponuda nikad nije bila manja iako je kraj juna idealno vreme za traženje stanova.

Prvo sam sama po oglasima tražila stan, ali kada su mi za 250 evra ponudili nekadašnju menjačnicu preuređenu u garsonjeru, kao i šupu u kojoj je WC u ormaru, odustala sam i otišla u agenciju po pomoć. Ali ni tamo nisam imala više sreće. Već 15 dana nude mi stanove koji su daleko iznad mojih mogućnosti. Recimo, lepo sređenu garsonjeru u centru koja košta 300 evra plus režije. Čula sam da je situacija takva jer je malo stanova na tržištu, a i dosta stranaca uzima stanove, pa su vlasnici drastično podigli cene. Sramota je i da vidite šta se sve iznajmljuju, kakvu starudiju nude, i to za ogromne pare! - kaže ona.

Cene za najam stanova u Novom Sadu Soba 100 Garsonjera150-300 Jednosoban stan 200-350 Dvosoban stan 250-500 Trosoban stan 350-800

Milić Đ, agent za nekretnine, kaže da su zbog velike tražnje stanova za izdavanje cene dostigle značajan rast, pa studenti dolaze do raznih ideja kako bi prošli što povoljnije.

- Nekadašnji trend iznajmljivanja soba se vratio. Posle mnogo godina trenutno je veoma popularno da nekoliko studenata iznajmi jedan stan, pa se podele po sobama. Razlog za to su, svakako, visoke cene najma. Studenti iz unutrašnjosti stanove uglavnom traže blizu fakulteta ili studentskih domova. Stanodavci, naravno, koriste priliku da zarade, pa cene 'divljaju' - objašnjava on.

On dodaje da je činjenica da nedostaje kvalitetnih nekretnina za izdavanje na tržištu, što takođe utiče na cene.

- One najtraženije prestoničke lokacije su skuplje nego ikada do sada. Na primer, za Banovo brdo sada je potrebno oko 500 evra za dobro opremljen jednoiposoban stan. Ista situacija je i na Novom Beogradu. Moj savet za studente jeste da budu strpljivi i da u potrazi za stanom ne gledaju one najpopularnije lokacije - kaže agent.

Kurir.rs/Informer