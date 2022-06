UGOVOROM SA GASPROMOM REŠILI 64 ODSTO NAŠIH POTREBA ZA GASOM, PROBLEM S NAFTOM: Vučić o energentima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da smo ugovorom sa Gaspromom rešili 64 odsto naših potreba za gasom, ali da ni struju nećemo moći više lako da kupujemo.

- Te cene su neverovatno visoke, što dodatno ugrožava našu stabilnost. Što se tiče gasa imamo dobre vesti. Ugovorom sa Gaspromom smo rešili oko 64 odsto naših potreba. Preko OTP banke obezbedili smo sredstva da u narednih dva meseca napunimo 147 miliona kubnih metara gasa u Mađarskoj. Za to hoću da se zahvalim Siniši i Ani. Za to vreme napunićemo ovde naš deo Banatskog dvora ruskim gasom, na 250 miliona kubnih metara gasa. Do 1. septembra ćemo imati u rezervi 400 miliona kubnih metara gasa - dodao je on.

Predsednik ističe da kada bi atomske bombe padale po svetu mi imali dovoljno gasa za dva meseca.

- Problem sa naftom je veoma komplikovan, moramo da nađemo zamenu za rusku naftu. Nafta može da dodje preko Jadranskog naftovoda, a pojedini koji snabdevaju naftom iz Kirkuka počeli su da ucenjuju zato što je Gasprom većinski vlasnik NIS-a i kažu da neće da sarađuju sa Rusima - rekao je Vučić u obraćanju javnosti.

Dodao je da dve velike kompanije ne uvoze u Srbiju dizel i benzin jer im se ne isplati i da je "sve palo na NIS pa Rafinerija u Pančevu radi sa 100 odsto kapaciteta". Vučić je rekao da ima problema i u obezbeđenju uglja i da je ugovoren po ceni u proseku po 75 evra po toni, ali da prevoz košta 235 evra po toni,"što nije normalno".

- Jurimo da ugovorimo sa Kinezima da kupimo milion tona uglja - rekao je Vučić.

Istakao je da su vesti o gasu "skupe, ali dobre" i da će do 15. oktobra biti obezbeđeno 500-600 miliona kubnih metara gasa, a da je cilj da se obezbedi 700 miliona da bi tokom dva meseca moglo da se iz skadišta zimi, kada je najveća potrošnja, izvlači 11 miliona dnevno.

On je rekao da se sada ugovara kupovina struje za zimu i da je veom skupa, a da to može da se plati "zahvaljujući finansijskoj stabilnosti".

(Kurir.rs/Beta)