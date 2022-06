SMEŠTAJ UZ VAUČER NAPLAĆUJE MNOGO SKUPLJE: Pojedini ugostitelji koriste navalu pa podižu CENE NOĆENJA

Pošta Srbije je do 12 sati u utorak primila ukupno 45.204 prijave građana za vaučer od 15.000 dinara.

Najviše ovih kupona za odmor u našoj zemlji je izdato u Kragujevcu, a najveće interesovanje je za smeštaj na Kopaoniku, u Prolom banji, Sokobanji i Sijarinskoj banji.

Od danas za dodatnih 10.000 dinara mogu da se prijavljuju i oni koji su početkom godine dobili vaučer od 5.000 dinara.

Na šalterima pošta su velike gužve, a u ugostititeljskim objektima u kojima se može iskoristiti subvencija, telefoni ne prestaju da zvone. Neki su već popunili sve termine u septembru i oktobru.

Pojedini ugostitelji međutim noćenje naplaćuju pet do šest evra skuplje uz vaučer.

- Moramo tako da radimo jer taj novac koji nam država uplaćuje ne dobijamo odmah već ćemo čekati više meseci - objašnjava vlasnik jednog objekta na Zlatiboru.

Građani su zadovoljni subvencijom države. Kako pojedini ističu, svaka pomoć je dobrodošla, a vaučeri su stigli u pravom trenutku. Većina najstarijih će ih iskoristiti da letnji odmor provede u nekoj od banja.

Vršilac dužnosti direktora "Pošte Srbije" Zoran Đorđević rekao je da je to javno preduzeće unapredilo sistem evidentiranja i prijema prijava građana čime će proces izdavanja vaučera biti brži.

Korisnici treba da znaju da poklon kuponi ne mogu da se upotrebe za plaćanje boravišne takse koja iznosi jedan evro po osobi dnevno. Vaučeri moraju da se iskoriste do 31. oktobra i to za najmanje pet noćenja. Njima može da se plaća smeštaj, noćenje sa doručkom, polupansion i pansion. Korisnici koji su vaučer za odmor u iznosu od 5.000 dinara dobili početkom godine moraju da ga iskoriste do 20. novembra. Ti kuponi mogu da se upotrebe samo za smeštaj.

Mada je propisano da vaučer može da koristi samo osoba na čije ime glasi u praksi ugostitelji dozvoljavaju da ga upotrebi i neko drugi.

Pravo na vaučere od 15.000 ili dodatnih 10.000 dinara imaju penzioneri, nezaposleni, korisnici posebne naknade, prava na negu druge osobe, zaposleni čija primanja ne prelaze 70.000 dinara, ratni vojni invalidi, nosioci poljoprivrednog gazdinstva i studenti.

Više od polovine penzioneri Više od polovine zahteva za vaučere podneli su penzioneri - 26.839 ili 59,37 odsto. Slede zaposleni sa primanjima manjim od 70.000 dinara, a njihovih prijava je do sada 12.104 što je 26,78 procenata. Nezaposleni su na trećoj poziciji sa 4.649 podnetih zahteva ili 10,28 odsto. Značajno interesovanje pokazali su i studenti sa 878 prijava.

Svi koji žele da iskoriste subvenciju moraju na šalterima javnog preduzeća "Pošta Srbije" da podnesu prijavu sa potrebnom dokumentacijom najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana. Potencijalni korisnik tom prilikom prilaže i potvrdu o rezervaciji smeštaja u nekom od ugostiteljskih objekata sa liste objavljene na internet stranici Ministarstva turizma.

Prijave mogu da se podnesu zaključno sa 26. septembrom.

Rangiranje će se obavljati na osnovu datuma i vremena dostavljanja na šalteru pošta. Sve informacije u vezi sa prijavom i realizacijom dodele vaučera objavljene su na sajtu Ministarstva turizma, a mogu se dobiti i putem telefona 011 2606 521 i 011 2606 576.

(Kurir.rs/Novosti)