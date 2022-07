HOĆE LI SADA GORIVO DA POJEFTINI? Nafta pada na berzi, a zbog ova 2 uslova bi mogla da se očekuje niža cena

Vlada je maksimalno smanjila akcize ne benzin i dizel a cena sirove nafte na berzi pada četvrti dan zaredom.

Da li je došao trenutak za pojeftinjenje goriva na srpskim pumpama? Poslednji put cena je, u kontrolisanim uslovima uredbi o ograničenju cene, pala pre dva meseca. Tada je bila 180 dinara za litar benzina i 202 dinara za litar evrodizela.

OGRANIČENJE CENA GORIVA PRODUŽENO DO 31. JULA: Vlada Srbije upravo izmenila uredbu i zabranila IZVOZ EVRODIZELA

Sada su se stekli neki uslovi za nadu u bar simbolično jeftinije gorivo jer cena nafte u poslednje vreme na svetskoj berzi pada. Sa gotovo 124 dolara za barel 8. juna survala se na 110 dolar krajem meseca. Na tom nivou je i danas, uz jedan izlet do 118 dolara prošlog četvrtka.

Drugi uslov je to što je Vlada Srbije ponovo smanjila akcizu na gorivo, za zakonski maksimalno dozvoljenih 20 odsto. To znači da će ona biti kao što je bila od 11. marta do 28. aprila, odnosno 46,27 dinara po litru bezolovnog benzina i 47,58 dinara za evrodizel, oko 12 dinara manje od regularne akcize od 57,84 i 59,48 dinara.

Međutim, iz iskustava znamo da smanjenje akcize u Srbiji ne mora da znači i manju cenu goriva. Kada je akciza smanjena drugom uredbom o ograničenju cene goriva, 11. marta, cena je podignuta tri odsto (pet dinara) za benzin i pet odsto (devet dinara) za evrodizel.

Takođe, ni pad cene nafte ne garantuje smanjenje jer ne ulazi ta cena, na primer brenta, u formulu po kojoj se računaju veleprodajne cene kod nas, već se gledaju kotacije cena derivata PLATTS na tržištu Mediterana. A te kotacije znaju samo stručnjaci u branši.

Trenutna cena na srpskim pumpama, koja će se promeniti danas najkasnije do 15 časova, je 201 dinara za benzin BMB95 i 212 dinara za evrodizel. Vlada je juče produžila važenje ograničenja cena do 31. jula a cene će se usklađivati svakog petka, kao i do sada.

(Kurir.rs/24 sedam)