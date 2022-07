DRŽAVA DAJE I DO 420.000 DINARA! Ovako možete dobiti subvencije za solarne panele: Treba da ispunite 4 USLOVA, evo ko ima prednost

Prošle nedelje, na sednici Vlade Srbije usvojena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca-proizvođača, kojom je pojednostavljena procedura za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe iz obnovljivih izvora energije.

Donesene izmene dodatno su skratile proceduru u ismanjile troškove za "kupce-proizvođače" koji struju proizvedenu na ovaj način koriste samo za sopstvenu potrošnju, i ne isporučuju višak energije u distributivni sistem.

Praktično, građani ili privredni subjekti koji su stekli status "kupca-proizvođača" dužni su da podnesu zahtev za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju (ili zaključenje ugovora o snabdevanju sa unapred određenim količinama električne energijeza svaki obračunski period) snabdevaču.

Do sada je 60 fizičkih lica i osam pravnih upisano u registar "kupac-proizvođač", a ukupna instalisana snaga kojom oni rapsolažu je 2,12 megavata, a prema podacima JP "EPS Snabdevanje" i "Elektrodistribucija Srbije" podneti su zahtevi za zaključenje i priključenje još 25 megavata, stoji u saopštenju Ministarstva energetike.

Krajem maja 10 lokalnih samouprava u Srbiji objavilo je javni poziv za dodelu subvencija za instaliranje solarnih panela, a sada je taj spisak duži za još jednu samoupravu, grad Čačak. Deo novca za taj projekat (ukupno 100 miliona dinara) obezbedilo je Ministarstvo rudarstva i energetike, i dobilo ga je ukupno 37 lokalnih samouprava. Sve one su dužne da obezbede isti iznos novca koji dobijaju od ministarstva, tako da će građanima ukupno biti dostupno oko 200 miliona dinara.

Od ove godine država subvencioniše ugradnju solarnih panela i svako ko se prijavi moći će da dobije do 50 odsto ukupne investicije iliti najviše 420.000 dinara.

Kada pogledamo troškove instaliranja ovih elektrana, koje godišnje mogu da proizvedu od 1.500 do 7.250 kilovata (kW), potrebno je do 5.000 evra. Takođe treba obratiti i pažnju na krovnu površinu koja je neophodna, u slučaju ovog primera oko 30 kvadrata. Dakle, svi koji dobiju subvenciju i odluče se za instaliranje solarne elektrane, koja može da vas opskrbi sa 30 do 70 odsto dnevne potrošnje struje, država će obezbediti polovinu, tj. 2.500 evra.

foto: Shutterstock/esbobeldijk

Uslovi

Uslovi dodele subvencija su u svim lokalnim samoupravama isti. Novac se dodeljuje za nabavku panela čija snaga ne prelazi 6 kW. U slučaju da se odluče za elektranu veće snage razliku od ukupne vrednosti radova domaćinstvo plaća samo. U subvenciju su uračunati i nabavka opreme, kao i usluge ugradnje i izrade tehničke dokumentacije.

UŠTEDITE STRUJU, DOBIĆETE NOVAC OD DRŽAVE: Evo kako do SUBVENCIJA ZA SOLARNE PANELE, ko ima pravo na pare, kolika je ušteda...

Domaćinstva se biraju na osnovu 4 kriterijuma:

Stanje spoljnih zidova

Način grejanja

Karakteristike spoljne stolarije

Faktor K zauzetosti površine za objekat (količnik ukupne površine stambenog objekta iz poreske prijave i broja korinika tog objekta).

Takođe, one kuće koje imaju PVC stolariju i koje su izolovane imaju prednost.

Što se podnosioca prijave tiče, on mora da bude vlasnik objekta, ili da ima prijavu boravka na istoj kao i saglasnost vlasnika objekta. Jedan od uslova je i da je potrošnja na poslednjem računu bila najmanje 30 kilovat-sati (kWh).

(Kurir.rs/Blic Biznis)