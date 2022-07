TELEKOM JE JAČI NEGO IKAD Lučić: Postavili smo kompaniju tamo gde treba da bude, a to je broj jedan u svim uslugama

Foto: Printskrin / You Tube

Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić negirao je optužbe da je Telekom “tempirana bomba” sa 1,9 milijardi evra duga i poručio da može da stane samo iza procene dugovanja od 1,455 milijardi evra i da diskutuje o njoj, jer proističe iz finansijskih izveštaja za 2021. godinu.

On je u intervjuu FoNetu precizirao da se 1,455 milijardi evra duga odnosi na bankarske kredite u vrednosti od 1,266 milijardi evra i 23,5 milijarde dinara korporativnih obveznica, koje je Telekom domaćem tržištu emitovao krajem septembra 2020. godine.

“Kada je reč o našoj strategiji razvoja, koju sprovodimo od 2018. godine, deo duga refinansiraćemo kreditima, a deo korporativnim obveznicama”, najavio je Lučić.

“U aprilu ove godine potpisali smo ugovor sa svim najvećim zapadnoevropskim bankama koje posluju u Srbiji, vredan 673 miliona evra, kojim se refinansiraju stari krediti”, naglasio je on, ističući da je taj kredit odobren na šest godina bez ikakve garancije, i na osnovu finansijskih rezultata iz prošle godine.

Prema rečima Lučića, Telekom Srbija je u maju ove godine već bio spreman da izađe na “jednu EU berzu” sa 500 miliona evra vrednim korporativnim obveznicama, takođe namenjenim za refinansiranje i bez dodatnog obezbeđenja. Kako je objasnio, kompanija je u okviru priprema za taj potez prošla oditing najrenomiranijih svetskih revizorskih kuća.

“I sad zamislite priču o nekim navodno spornim finansijskim rezultatima, a na osnovu tih rezultata nas ‘jure’ najveće finansijske institucije, prolazimo oditing najstrožijih kuća, i pripremili smo sve za izlazak na EU berzu, ali je to odloženo samo zbog nestabilne situacije usled rata u Ukrajini”, rekao je Lučić.

“Kako nismo pod pritiskom oko novca, a želimo da refinansiramo deo ranije uzetih kredita, rešili smo da pričekamo kraj godine, kada svi misle da će biti bolje vreme za tržište kapitala”, dodao je on i predvideo da će “svi će biti iznenađeni koliko ćemo dobro proći”.

Lučić zato ne želi da diskutuje o ciframa o kojima se spekuliše u domaćoj javnosti, uključujući i onu od 1,9 milijardi evra duga i ponavlja da može da komentariše i objasni samo sopstvenu procenu zaduženosti Telekoma Srbija od 1,455 milijardi evra u bankarskim kreditima i već emitovanim obveznicama.

Odgovara, međutim, na prigovore da Telekom Srbija menja računovodstvene standarde kako bi finansijske rezultate prikazao boljim nego što jesu i poručuje da njegova kompanija radi finansijske izveštaje prema standardima koje primenjuju Dojče Telekom, Telenor i bilo koja velika korporacija.

“Ne radimo ništa što ne rade veliki operateri”, rekao je Lučić i podsetio da je Telekom Srbija u proteklih 25 godina poslovanja akcionarima isplatio ukupno 1,1 milijardu evra na ime dividendi, uključujući i 6,7 milijardi dinara koje će isplatiti ove godine, kao i 2,8 milijardi evra za poreze i dažbine.

Prema njegovoj oceni, zato je apsolutno je neutemeljeno govoriti da će bilo koje dugovanje Telekoma Srbija ići na teret države i građana, budući da “pokazatelji našeg poslovanja govore, ne samo da smo sposobni da izmirujemo svoje obaveze, već da smo jači nego ikada”.

Lučić se, pri tome, pozvao i na podatak da je priliv od korisnika u periodu od 2019. do 2021.godine porastao za 15 odsto ili za 14 milijardi dinara, i da je praćen rastom broja korisnika u Srbiji i regionu.

"Od korisnika smo u 2021. ostvarili priliv od 108 milijardi dinara, dodao je on i ocenio da je to jedan od ključnih parametara da li možete da vratite kredit. Kreditori gledaju koliko keša imamo, što je dokaz naše stabilnosti, ali i dokaz da greše oni koji tvrde da su finansijski rezultati Telekoma lošiji u 2021. godini, jer je to rekordan priliv, a ove godine ćemo ga i premašiti, predočio je Lučić.

On je najavio priliv samo u Srbiji veći od milijardu evra i napomenuo da je u strukturi izdataka Telekoma “trošak zarada i sličnih stavki 15 odsto”, što znači da kompanija “ima izuzetno visok finansijski kapacitet”.

Broj korisnika je ključni pokazatelj u telekomunikacionom biznisu, jer “živite od računa koje šaljete”, rekao je Lučić i obrazložio da u slučaju pada njihovog broja imate dva izlaza - “da se na brzinu prodate ili da vas neko subvencioniše”. Telekom Srbija je u takvoj situaciji bio 2016. i 2017. godine, za kojima konkurencija “očigledno žali”, a posebno “manjinski vlasnici United Grupe”, za koju on tvrdi da je “sama zadužena za 4,7 milijardi evra”.

“U 2017. ‘padamo’ sa brojem korisnika, nismo izgradili nijedan optički priključak, i bili smo najgora mreža. Naša konkurencija je tada imala strategiju ekskluzivnog sadržaja”, podsetio je Lučić.

“Bili smo svesni da ćemo izgubiti bitku ako uložimo u kabl ili akvizicije a ne rešimo pitanje sadržaja”, obrazložio je on i procenio da je najvažnija bitka sport, kao glavni okidač za nekoga da promeni operatora.

“Mi smo je dobili. Zato smo sada konačno postavili Telekom tamo gde treba da bude, a to je broj jedan u svim uslugama - televiziji, internetu, fiksnoj i mobilnoj telefoniji”, tvrdi Lučić.

Ostaje, međutim, pri tome da ne komentariše navode da je Telekom Srbija za prava na Premijer ligu platio 600 miliona evra i ponavlja da su prava otkupljena na transparentnom tenderu, u trajanju od šest godina i za šest zemalja regiona.

“Zahvaljujući Premijer ligi, u poslednje vreme dobijamo po 10.000 novih korisnika mesečno”, rekao je Lučić, koji očekuje da će do avgusta, kada kreću utakmice, Telekom biti prisutan u pet miliona domaćinstava u regionu.

Skreće pažnju i na projekte širenja 4G i uvođenja 5G mreže, s obzirom na tvrdnje iz SBB da tender za 5G kasni, jer država želi da “zaštiti” svog operatera.

“Evropska investiciona banka nam je, ne tražeći nikave garancije, za sada jedinima na Zapadnom Balkanu, odobrila 70 miliona evra kredita za širenje 4G i uvođenje 5G mreže”, uzvratio je Lučić.

“Trenutno imamo za trećinu više sajtova gde će biti pušten 5g od Yettel i A1, za razliku od SBB, koji nema nijedan i koji želi da rentira našu mrežu, o čemu su pregovori u toku”, rekao je on i upitao “zašto biste tražili da rentirate kapacitete od nekoga ko nije spreman za 5G”.

Na pitanje da li će Telekom Srbija, zbog inflacije, povećavati cene usluga, Lučić je odgovorio da je dobra strana telekomunikacionog sektora to što je otporan na aktuelnu krizu.

“Nama je, recimo, učešće električne energije manje od procenta u troškovima poslovanja, i živimo od 11 miliona korisnika koji poprilično redovno plaćaju račune. Zato ćemo se truditi da ovakav nivo cena zadržimo i u budućnosti, kao i da budemo atraktivni sa promocijama”, zaključio je Lučić.

(Kurir.rs/Fonet)