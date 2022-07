POSKUPEO RENT-A-CAR: Evo koliko košta iznajmljivanje automobila u Grčkoj, Italiji, Španiji i drugim EU zemljama, a koliko u Srbiji

Rastuća inflacija po svemu sudeći nije zaobišla ni iznajmljivanje automobila, budući da su rent-a-car usluge u evropskim zemljama koje građani Srbije rado posećuju poput Grčke, Italije i Španije značajno porasle!

Upućeni ukazuju da rent-a-car agencije koriste letnju sezonu kako bi nadoknadile gubitke tokom pandemije, a to možda najubedljivije pokazuje primer Hrvatske, u kojoj su cene rentiranja vozila povećane čak 300% u odnosu na predpandemijsku 2019. godinu.

Naime, prema informacijama portala Biznis.rs, rent-a-car u Grčkoj trenutno je nemoguće naći ispod 50 evra po danu, a cene idu i preko 100 evra, u zavisnosti od klase automobila i dela sezone. Slična situacija je i u Italiji i Španiji, gde iznajmljivanje automobila po danu košta minimalno oko 90 evra.

U Srbiji bez promene cenovnika

Cene iznajmljivanja vozila u Srbiji, u poređenju sa ostalim zemljama, i dalje su pristupačne, a po svemu sudeći one se nisu menjale u odnosu na prošlu godinu.

- Cena po danu kreće se od 25, pa do 100 evra, u zavisnosti od klase vozila i broja dana na koliko se vozilo iznajmljuje. Koliki će popust dobiti klijenti za rentiranje upravo zavisi od broja dana jer nije isto ukoliko se ono iznajmi na tri, sedam ili 15 dana jer veći broj dana znači da će i cena biti manja - rekao je za Biznis.rs Filip Beara, direktor jedne rent-a-car agencije iz Beograda, koja u svom voznom parku ima oko 30 automobila.

On navodi da se cene u odnosu na prošlu godinu nisu menjale, ali kao i svake godine, tokom sezone koja traje od maja do septembra i od decembra do kraja januara, one se podižu za nekih pet evra po danu.

Iako nema precizne podatke kako se cene kreću u drugim zemljama, navodi da je imao prilike od klijenata da čuje da, primera radi, vozila koja se kod nas iznajmljuju za 25 evra po danu u Grčkoj idu i do 50 evra. Ipak, kaže da u ovoj zemlji sezona traje samo tokom leta, četiri-pet meseci, a da je u Beogradu sezona dva puta godišnje i ukupno traje više.

Ko rentira kola u Srbiji?

Na pitanje ko iznajmljuje vozila u Srbiji, Beara kaže da u Srbiji automobile najviše rentiraju naši ljudi koji žive u inostranstvu:

- To su uglavnom naši ljudi koji dolaze na odmor ovde, pa idu u svoje mesto ili oni koji iz Srbije idu pravo na more ili dolaze u zemlju da nešto završe.

Kada je reč o osiguranju, Beara ističe da je njima svako vozilo kompletno osigurano jer kasko osiguranje plaćaju na godišnjem nivou za svaki automobil.

- Ukoliko se desi neki sudar ili šteta, klijenti se javljaju našoj firmi kako bismo im objasnili šta je neophodno i samo je potreban zapisnik policije, mi dalje prijavljujemo štetu i rešavamo sve - naveo je on.

Komentarišući rast cena i na koji način to utiče na poslovanje, Beara kaže da su troškovi održavanja poskupeli za nekih 30 odsto i više, a ako se na to dodaju cene goriva evidentno je koliko sve to utiče na poslovanje.

Turisti glavni klijenti Prema podacima bonitetne kuće CompanyWall, u najvećim gradovima u Srbiji, gde se ujedno sliva i najveći broj turista, posluje 456 rent-a-car agencija. Najviše ih je u: Beogradu - 416

Novom Sadu - 29

Nišu - 11

Najkuplje u Švajcarskoj i Hrvatskoj

Međutim, prema podacima sajta inews.co.uk, države sa najvećom prosečnom cenom za najam vozila su Švajcarska i Hrvatska, a najjefinije Nemačka i Turska.

U nastavku je lista prosečnih cena nedeljnog najma automobila u 2022. Cene su u evrima.

Turska 350 - (340 u 2019.) Nemačka 440 - (245 u 2019.) Australija 580 - (265 u 2019.) Španija 705 - (300 u 2019.) Italija 715 - (420 u 2019.) SAD 750 - (270 u 2019.) Francuska 850 - (480 u 2019.) Ujedinjeno Kraljevstvo 860 - (183 u 2019.) Grčka 775 - (460 u 2019.) Portugalija 900 - (500 u 2019.) Hrvatska 936 - (335 u 2019.) Švajcarska 1.080 - (409 u 2019.)

