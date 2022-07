"MLAD, LEP, PAMETAN", BIVŠI MINISTAR: Evo ko je uhapšeni MAG CRNOGORSKE EKONOMIJE Veselin Vukotić!

Foto: Printskrin / You Tube

Kako je Veselin Vukotić prešao put od ministra, preko "Plantaža" pa sve do sumnje da je počinio krivično delo

BEOGRAD/PODGORICA - U Crnoj Gori su uhapšeni bivši članovi Upravnog odbora direktora podgoričke kompanije "Plantaže" Veselin Vukotić, Božidar Mihailović, Đorđe Rajković, Sead Šahman, Duško Perović i Anica Hajduković.

Za njih se sumnja da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja u privrednom poslovanju. Iz policije je saopšteno da je njih šestoro uhapšeno po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Mediji u Crnoj Gori posebno u vezi ovog slučaja pišu o profesoru Veselinu Vukotiću.

Mag crnogorske ekonomije

Mag crnogorske ekonomije – kako je godinama označavan, najzaslužniji je što je crnogorska politička i ekonomska elita zdravo za gotovo prihvatila tezu o kraju istorije i nepostojanju alternative za (neo)liberalni koncept, pišu Vijesti.

Profesor Vukotić je poznat kao veliki protivnik državnog intevencionizma i protekcionizma i promoter ideje o mikrodržavi.

Dobri poznavaoci prilika reći će da je Vukotićeva vizija da Crna Gora postane mediteranski tigar bila magična za šačicu privilegovanih, koji su za vreme propagiranja njegove ideologije neoliberalizma došli do ogromnog bogatstva.

Vukotić je snažno zagovarao privatizaciju, a kreator je programa masovne vaučerske privatizacije, u kojem su građanima besplatno podeljeni vaučeri koje su mogli menjati za akcije preduzeća, što je na kraju završilo zatvaranjem velikog broja državnih preduzeća.

Vukotić je bio u kabinetu crnogorskog premijera Vuka Vukadinovića od 1985. do 1988. godine, a bio je i ministar za privatizaciju i preduzetništvo u saveznoj Vladi Ante Markovića od 1989. do 1992. On je 1992. godine osnovao međunarodne Postdiplomske studije "Preduzetnička ekonomija" na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

"Mlad, pametan i lep"

I dok je ubeđivao studente da je budućnost u preduzetništvu, biznis idejama i otvorenom tržištu, pišu Vijesti, čvrsto je držao poziciju u Bordu direktora u Plantažama, koje su ostale u većinskom vlasništvu države. On je u toj kompaniji bio predsednik borda direktora od 2006. godine, prenosi Investitor.me.

Takođe je bio deo grupe "pametnih, mladih i lijepih" i dugogodišnji potpredsednik Savjeta za privatizaciju i tako učestvovao u privatizaciji velikog broja crnogorskih preduzeća, , prenosi Bonitet.

Kurir.rs/Vijesti/Blic/Investitor

