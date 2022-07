PRVA VOŽNJA NAJSKUPLJIM AUTO-PUTEM NA SVETU KOJI SPAJA CRNU GORU I SRBIJU: 12 mostova, 16 tunela! Zbogom kanjonu Morače (VIDEO)

BEOGRAD - U Crnoj Gori danas se otvara deonica puta Bar–Boljare, od Smokovca kod Podgorice, do Mateševa kraj Kolašina.

To su prvi kilometri crnogorskog auto-puta i osim komfornijeg i bržeg saobraćaja, a što je najvažnije daleko sigurniji, jer će se izbeći najrizičnija deonica magistrale ka moru duž kanjona Morače.

foto: RTS Printscreen

Građen je sedam godina, probijeni svi rokovi, cena po kilometru se smatra najskupljom na svetu, bar je tako svojevremeno rekao premijer Dritan Abazović, ali sada, kada će povezati Srbiju sa Crnom Gorom, Beograd sa Podgoricom i crne tačke ostaviti u kanjonu Morače, putnici će odahnuti, piše RTS.

1 / 7 Foto: RTS Printscreen

Ta deonica puta duga je 41,5 kilometara i povezaće Srbiju sa Crnom Gorom.

Na ovoj trasi, prvoj, budućeg auto-puta Bar–Boljare je 20 mostova, 16 dvocevnih tunela ukupne dužine gotovo 18 kilometara i vrhunski telekomunikacioni centar, u koji stiže slika sa 560 kamera koje imaju mogućnost automatske detekcije incidenata.

foto: RTS Printscreen

"Što se tiče konfiguracije terena, imamo na početku trase nadmorsku visinu 60 metara, a na završetku, u Mateševu, imamo nadmorsku visinu 1.160 metara. Tako da je u graditeljskom smislu bio veoma zahtevan", kaže Milan Ljiljanić, izvršni direktor "Monteput".

Tako posle samo jednog tunela čemprese smenjuju borovi.

Tri kilometra dug tunel "Veternik", na dvadesetak kilometara od Podgorice, je poput kapije kroz koju prelazite iz jednog u drugi klimatski pojas. Potpuno drugačije temperature, morfologije tla i biljnog sveta.

foto: RTS Printscreen

Saobraćajno povezivanje regiona zavisi i od nastavka izgradnje, predstoje još dve deonice pre nego što crnogorski auto-put izađe u Boljarima, u susret srpskom auto-putu.

"Ukupna dužina te dvije deonice je 72 kilometra, tako da što se tiče 'Monteputa' mi ćemo već od naredne godine gledati da pokrenemo izgradnju sledeće deonice od 23 kilometra, a onda nakon toga i ovu deonicu od 50 kilometara", poručuje Ljiljanić.

foto: RTS Printscreen

Putarina za automobile biće do 3,5 evra, a maksimalna brzina na deonici od Podgorice do Kolašina ograničena je na 100 kilometara na sat. Već ova letnja turistička sezona, za one koji krenu put crnogorskog primorja ovim pravcem, biće potpuno drugačija.

Kurir.rs/RTS