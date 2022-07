OVAKO SE IZ SRBIJE MOŽETE UKLJUČITI NA NOVI AUTO-PUT U CRNOJ GORI: Vodite računa da ne promašite isključenje jer DRUGOG NEMA

Deonica auto-puta kroz Crnu Goru od Kolašina do Podgorice dužine 41 kilometar otvara se za vozače sutra u 8 sati ujutru.

To znači da svi koji putuju ili se vraćaju sa mora više ne moraju da koriste put kroz kanjon Morače. Dobra vest za sve one koji u narednih sedam dana budu prolazili auto-putem jeste da će putarina biti besplatna.

Vozači koji dolaze iz Srbije bez obzira na to na kom graničnom prelazu ulaze u Crnu Goru na novi auto-put dolaze magistralnim putem koji vodi kroz Kolašin.

Ubrzo nakon što prođu Kolašin naići će na saobraćajni znak koji označava pristupni put koji vodi ka uključenju na auto-put i koji treba da prate. Ako promaše isključenje, jedina opcija je da se negde okrenu i vrate, jer drugih uključenja na auto-put u blizini nema.

Od Kolašina ima 11 km do uključenja na auto-put koje je kod Mateševa.

Tu je naplatna rampa, a posebna pogodnost u narednih sedam dana je što će vozači biti oslobođeni plaćanja putarine. Posle toga cena za putnička vozila biće 3,5 evra za čitavu deonicu, a za motocikle 1,5 evro.

Kad se uključe na novi auto-put, prvi izlaz na koji će naići je Veruša, a zatim Pelev brijeg. Ovi izlazi rade, ali svakako ne vode do mora, pa svi koji idu na obal, svakako nastavljaju pravo do izlaza Smokovac koji je i krajnja tačka do sada završene deonice.

Tu je naplatna rampa posle koje je potrebno samo nekoliko stotina metara da stignete do kružnog toka i magistralnog puta na ulasku u Podgoricu zaobilazeći potpuno kanjon Morače. Odatle vozači nastavljaju ustaljenom trasom ka svom odredištu.

Za 41 km koliko ima od Mateševa do Smokovca spuštate se sa oko 1.000 na 60 metara nadmorske visine.

Podsetimo da je brzina na auto-putu u Crnoj Gori ograničena na 100 km, a na pojedinim kraćim delovima čak i na 60 km/h.

Bez obzira na to deonica se prolazi za oko 25 minuta umesto dosadašnjih sat i po vremena koliko je potrebno proći kanjon Morače.

Pažnju treba obratiti pri prelasku preko mosta Moračica gde su jači udari vetra.

Takođe na ovom auto-putu izgrađeno je 20 mostova ukupne dužine oko šest kilometara, 16 dvocevnih tunela ukupne dužine 17,74 kilometra, a otvorena trasa je projektovana na dužini od oko 17,17 kilometara.

