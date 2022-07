MINIMALAC 40.000 DINARA, PLATA DO 750 EVRA! Vučić najavio povećanje minimalne zarade za 15 odsto

Trudićemo se da minimalna plata u Srbiji biće 40.000 dinara, što je povećanje od oko 14-15 odsto, rekao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Pokušaćemo u dogovoru sa socijalnim savetom da 40.000 dinara bude minimalna plata, da ljudi više ne bi mogli da lažu kako neko u Srbiji radi za 200 evra. Dakle, prosečna plata će biti 710 do 720 evra, do kraja godine i do 750 evra. Cilj nam je da prosečna plata bude 900 do 1.000 evra. Dakle, ovo je povećanje od 14-15 odsto - rekao je Vučić gostujući na televiziji Pink.

On je naglasio da pritom ne bi smeo da bude ugrožen opstanak i rad stranih investiora u našoj zemlji.

- Penzije će biti povećane za 19,2-19,3 odsto - podvukao je.

Kurir.rs