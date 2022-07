POVEĆANJE MINIMALCA JE REALAN PODUHVAT Atanacković za Kurir TV o Vučićevom obraćanju: FISKALNA STABILNOST OSTAĆE OČUVANA

Atanacković se osvrnuo na reči predsednika Aleksandra Vučića koji je najavio povećanje minimalne zarade i istakao da je to realan poduhvat.

- Imamo 2 meseca do tog 15. septembra do kada će mnogi elementi biti normalniji i znaćemo bolju situaciju šta nas čeka do kraja godine. Međutim, čini mi se da je prvi ponuđen iznos vlade realan - rekao je Atanacković u jutarnjem programu Kurir televizije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je povećanje minimalne zarade i pregovore sa Socijalno-ekonomskim savetom. "Pokušaćemo da izguramo minimalac od 40.000 dinara, odnosno 340-350 evra. To će biti povećanje od 14-15 odsto i neće ugroziti poslodavce.", rekao je Vučić. foto: Printscreen/TV Pink Prosečne plate će, prema njegovim rečima na kraju godine biti 710-720 evra, a penzije će iz dva puta, u novembru i januaru porasti ukupno 19,2 -19,3 odsto i za to je obezbeđen novac. Predsednik Vučić je rekao da očekuje da bruto domaći proizvod ove godine bude izmedju 58 i 59 milijardi evra, a da je kada je postao premijer bio 32-33 milijarde evra.

Na pitanje voditelja Vladimira Karalejića da li će dinar moći da preživi ovu devalvaciju evra, on smatra da će fiskalna stabilnost Srbije ostati očuvana uprkos ovoj krizi.

- Dinar je vezan za evro. U onom odnosu gde evro gubi vrednost, u tom odnosu i dinar gubi. Takve stvari će se u budućnosti menjati. Mislim da će fiskalna stabilnost kod nas biti očuvana - rekao je Atanacković.

