SRBI MASOVNO KUPUJU STANOVE U OVE 3 ZEMLJE! Odustaju od nekretnina kod nas, pa na MORU KUPUJU ZA TREĆINU CENE kvadrata u Beogradu!

Srbi masovno otkazuju kupovinu nekretnina u našoj zemlji i čekaju bolje dane, odnosno pad cena. Međutim, kvadrati u zemljama koje su blizu Srbije nisu poskupeli, pa naši građani masovno odlučuju da tamo uknjiže stanove i kuće na svoje ime. Takođe, povoljne cene stanova u inostranstvu za mnoge ukazuju na to da će cene u Srbiji neminovno pasti u najskorije vreme.

Mnogo je atraktivnih lokacija u okolinim zemljama, uglavnom na obali mora. Zbog povoljnih cena posebno interesovanje vlada Grčku, Tursku i Italiju, i to zbog povoljnih cena stanova.

Trend kupovine nekretnina na ovim destinacijama je sve veći, a Srbi često kupe i po nekoliko nekretnina, jer kvadrati često budu i po trećinu jeftiniji nego u Beogradu.

Italija

Po ceni jedne garsonjere u Beogradu (oko 50.000 evra) u Trstu se prodaju jednosobni i dvosobni stanovi, površine do 50 kvadrata s'tim što se za razliku od naše prestonice gde vam sa prozora pogled uglavnom puca na komšiluk, u ovom italijanskom gradu ste uglavnom okrenuti ka moru.

Što se cena kvadrata u Trstu tiče, prema podacima tamošnjih agencija za prodaju nekretnina, kako prenosi Blic, one se kreću između 1.250 evra do 3.950 evra. Na cene kvadrata u Trstu najviše utiču opremljenost nekretnine, to da li je ona u novogradnji ili se radi o renoviranoj starogradnji, kao i udaljenost od obale.

Garsonjera površine 25 kvadrata na ponudi na internetu, prodaje se za 33.000 evra. Ovaj stan namenjen za studente, kako stoji u opisu, kompletno je opremljen i nalazi se na 1. spratu.

Mali jednosobni stanovi se prodaju po cenama od oko 50.000 evra. Mi smo pronašli 2, jedan površine 54 kvadrata na periferiji Trsta koji se prodaje za 48.450 evra, i jedan površine 45 kvadrata koji je u širem centru grada koji se prodaje po ceni od okruglo 50.000 evra. Oba stana su u starogradnji, renovirani i kompletno opremljeni.

Veći stanovi, kao jedan četvorosoban površine 82 kvadrata koji smo mi pronašli, prodaju se po ceni od 72.000 evra i više. Taj od 72.000 evra je kompletno opremljen, renoviran a kako su vlasnici istakli ima 2 spavaće, 1 dnevnu sobu, kuhinju i trpezariju, kupatilo i zatakljenu terasu.

Kako da kupite stan u Italiji?

Vrlo često agencije u Italiji od kupaca traže pismenu ponudu za kupovinu imovine i isto tako vrlo često traže da se položi depozit kako bi bili sigurni da ostajete pri kupovini. Na interentu se i toplo preporučuje i advokat ili pravni savetnik kako bi se lakše čitava procedura završila.

Kada se postigne dogovor sa agencijom dužnost unajmljenog advokata je da izradi preliminarni ugovor ili Compromesso. Ovim ugovorom se ne prenosi vlasništvo, ali se navode svi detalji o prodaji i daje prodavcu vremena da se prikupe sva neophodna dokumentacija pre dogovorenog datuma.

Turska

Već nekoliko godina među našim sugrađanima primetan je trend kupovine nekretnina na moru i omiljenim turističkim destinacijama, a u poslednje vreme kupovina stanova, apartmana i vila u Turskoj je postala posebno aktuelna. Ako pogledamo ponudu i cene nekretnina na turskoj obali sredozemnog mora, postaje vrlo očigledno i jasno zašto.

Dok na primer u Beogradu za 70.000 evra možete da kupite polunameštenu garsonjeru, i teško da će te istu naći na nekoj atraktivnoj lokaciji, u Turskoj, u Alanji, za isti novac možete da kupite kompletno, i u većini slučajeva luksuzno, namešten stan površine od 50 kvadrata na oko 300 metara od mora.

- Trenutno za nekih 55.000 evra možete naći sasvim pristojan stan sa pratećim objektima blizu plaže, sa jednom spavaćom sobom, čak i nameštaen. Ima i jeftinijih stanova, ali su to zgrade dalje od mora i starije, bez ikakvih pratećih objekata. Za stanove sa dve ili više soba je potrebno izdvojiti 70.000 evra i više. Kuće i vile u zavisnosti da li su nove ili polovne se kreću od 120.000 evra do pola miliona i više, rekli su za "Blic Biznis" iz jedne agencije za preprodaju nekrentina u Turskoj.

Najjeftinij stan koji smo pronašli da je oglašen za prodaju na obalama turske je u Alanji tj. Avsalaru. Mala garsonjera površine 36 kvadrata, na oko kilometar od mora, koja je kao i gotovo sve ostale nekretnine koje turci nude na prodaju kompletno i luksuzno opremljena, trenutno se prodaje za 46.000 evra.

Kako do nekretnine u Turskoj?

Prema zakonu iz 2012. godine državljanima preko 120 zemalja je dozvoljena kupovina nekretnina u Turskoj, a za početak je potreban samo pasoš.

Što se dodatnih troškova tiče, tu su troškovi ekspertize, izrade vlasničkog lista, upotrebne dozvole za stan, godišnji porez, troškovi priključka na vodu i struju, kao i troškovi održavanja.

Procena stana tj. ekspertiza koštaju u proseku od oko 167 evra do oko 240 evra, izrada vlasničkog lista iznosi 4 odsto od procenjene vrednosti stana, a troškovi upotrebne dozvole iznose od 700 do 2.000 evra. Troškovi priključka na vodu i struju su oko 600 evra. Kod pojedinih građevinskih firmi ovi troškovi su uključeni u cenu stana.

Godišnji porez iznosi oko 0,3 odsto od ukupne procenjene vrednosti stana. Što se tiče mesečnog održavanja zgrada ono zavisi od "pratećih objekata u kompleksu". Oni maksimalno moogu iznositi od 50 do 60 evra.

Grčka

Srpski državljani masovno kupuju stanove u Grčkoj, neki čak i po nekoliko nekretnina, jer su kvadrati tamo neretko i za trećinu jeftiniji nego u Beogradu. Naime, dok je prosečna cena kvadrata u prestonici 1.680 evra, za stan u Paraliji od 45 kvadrata na 500 metara od plaže možete iskeširati 45.000 evra, dok bi, poređenja radi, nekretnina po toj kvadraturi i prosečnoj ceni u Beogradu koštala čak 75.600 evra.

(Kurir.rs / Blic)