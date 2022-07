NA FISKALNIM RAČUNIMA ĆE PISATI - KOSOVO JE SRCE SRBIJE? Preduzetnici pozvani da se priključe akciji i novoj fiskalizaciji

Predsednik Srpske Solidarnosti taksista Branko Antić i ove godine pokrenuo je novu akciju, pod nazivom "Kosovo je srce Srbije", koja će, pored podrške našem narodu na Kosovu i Metohiji podržati i motivisati preduzetnike da poštuju zakon i pridruže se novoj fiskalizaciji ukoliko već nisu!

Već je pisno o taksisti velikog srca Branku Antiću, koji je, pored brojnih humanitarnih akcija za Srbe na Kosovu i Metohiji, ali i u regionu, pokrenuo i akciju besplatne vožnje medicinskih radnika za vreme trajanja pandemije koronavirusa.

Ovoga puta, Branko poziva sve preduzetnike da se priključe akciji u kojoj će na kraj svakog fiskalnog računa napisati "Kosovo je srce Srbije".

- U Srbiji do početka nove fiskalizacije početkom maja bilo je 124 881 fiskalnih kasa imajući u vidu da zakon predviđa još više novih obveznika za fiskalizaciju i da se u proseku na dnevnom nivou izda 11.000.000 (11 miliona) fiskalnih računa. Mišljenja sam da su fiskalni računi pravo mesto gde treba da stoji jasna poruka -Kosovo je srce Srbije!

foto: Printskrin/Instagram

Imajući u vidu da smo zemlja i narod koji je gostoljubiv i da dosta stranaca dolazi u Srbiju izvrsna je prilika da i oni vide da se mi kao narod ne odričemo naše južne pokrajine i naših sunarodnika na Kosovu i Metohiji - kaže Antić.

Simbolično, prvih 1389 prijavljenih dobiće i poklon, tako sa ovom porukom.

- Za ovaj projekat ste nam potrebni i vi da ukoliko posedujete fiskalne kase ili znate nekoga ko ima da ga zamolite da na kraju fiskalnog računa unese u svoju kasu: KOSOVO JE SRCE SRBIJE ali i na engleskom zbog turista KOSOVO IS THE HEART OF SERBIA!

foto: Shutterstock

Prvih 1389 koji se budu pridružili ovom projektu od nacionalne važnosti za naš narod i na svoj fiskalni račun ispišu KOSOVO JE SRCE SRBIJE naša humanitarna organizacija pokloniće ram za tablice (za automobile i motocikle) sa natpisom KOSOVO JE SRCE SRBIJE, potrebno je da na pošaljete vaš fiskalni račun sa ispisanom porukom i mi ćemo vam poslati brzom poštom na adresu sa fiskalnog računa - kaže Antić uz poruku da je naše malo nekome mnogo.

Kurir.rs/Informer