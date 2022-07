Evrodizel će se od danas od 15 časova prodavati po ceni od najviše 215 dinara za litar, a motorni benzin evropremijum BMB 95 za najviše 192 dinara za litar.

Prethodne nedelje evrodizel je koštao najviše 218 dinara po litru, a benzin 199 dinar.

Vlada Srbije je pre par nedelja produžila uredbu o ograničenju cena derivata nafte koja će važiti do 31. jula. To praktično znači da ćemo do kraja ovog meseca, svakog petka, imati novi cenovnik na pumpama.

(Kurir.rs/Blic Biznis)

Bonus video:

19:46 CENE ENERGENATA NISU SKOČILE ZBOG RATA U UKRAJINI Stručnjaci tvrde: Nemačka slabi i već je u recesiji RUSIJA SE OVAKO OSIGURALA