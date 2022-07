OVO MORATE DA ISPUNITE AKO ŽELITE MANJE RAČUNE ZA STRUJU: Vlada priprema novu pomoć za domaćinstva NA SPISKU OKO 200.000 GRAĐANA

Vlada Srbije uskoro bi mogla da usvoji novu Uredbu o energetski ugroženom kupcu koja će omogućiti građanima lošijeg finansijskog stanja da račune za struju, toplotnu energiju i gas plaćaju po nižim cenama.

Da bi domaćinstva uopšte mogla da ostvare ovakvu vrstu pomoći moraju, prema najavama, da imaju primanja do 18.000 mesečno u slučaju da domaćinstvo broji jednog člana odnosno sve do 70.000 za domaćinstva do šest i više članova. Pravo na status energetski ugroženog kupca imaju ljudi lošeg materijalnog ili imovinskog stanja, korisnici socijalne pomoći i dečijeg dodatka, ali i osobe kojima život zavisi od struje, tačnije koji moraju da budu prikačeni na aparate.

- Lica koja su stekla status energetski ugroženog kupca za električnu energiju automatski stiču taj status i kad je toplotna energija u pitanju. Pomoć je predviđena za nabavku električne energije, električne i toplotne energije ili za gas - kažu iz resornog ministarstva.

Uredba o energetski ugroženom kupcu trenutno je u postupku usvajanja.

- Navedena Uredba, prema svojoj prirodi, predstavlja zbir podsticajnih mera koje su usmerene za postizanje cilja smanjenja energetskog siromoaštva kroz uvođenje kategorije energetski ugroženog kupca i utvrđivanja njegovih prava. Uredbom je predviđeno da status energetski ugroženog kupca pored korisnika novčane socijalne pomoći i dečijeg dodatka mogu steći korisnici uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica, a na osnovu rešenja nadležnog organa o korišćenju prava - navode iz ministarstva.

Broj korisnika biće povećan skoro dva i po puta.

- Povećan je i prag ukupnog prihoda domaćinstva kao uslova za sticanje ovog statusa, a razrađeni su i drugi uslovi u cilju povećanja broja lica koja mogu steći status energetski ugroženog kupca. Procenjuje se da će se sa novom uredbom broj korisnika pomoći iliti krajnjih kupaca električne energije sa 72.694 povećati na oko 191.000 - zaključuju iz ministarstva.

Koliko je to smanjenje?

Ako pogledamo trenutnu Uredbu o energetski ugroženom kupcu, umanjenje mesečne obaveze iskazuje se umanjenjem mesečnog računa za električnu energiju za iznos utvrđen množenjem utvrđene količine potrošene struje (npr. za domaćinstvo sa jednim članom do 120 kWh mesečno pa do domaćinstava sa šest ili više članova tj. 250 kWh mesečno) sa višom dnevnom tarifom iz zelene zone uvećane za 10 odsto.

Što se tiče umanjenja mesečne obaveze za prirodni gas, obračunava se množenjem utvrđene količine koja je potrošena sa tarifom za potrošače iz grupe domaćinstva koje snabdeva Javno preduzeće "Srbijagas" uvećanom za pet odsto.

Poskupljuje struja

Savet Agencije za energetiku dao je saglasnost na povećanje cene struje za kupce koji imaju pravo na garantovano snabdevanje po regulisanim cenama (domaćinstva i mali kupci) za 6,5 odsto.

Kako su dodali, prosečna cena električne energije za kupce koji imaju pravo na garantovano snabdevanje po regulisanim cenama (domaćinstva i mali kupci), utvrđena na osnovu maksimalno odobrenog prihoda i predviđenih količina električne energije za prodaju kupcima na garantovanom snabdevanju, iznosi bez poreza i taksi 8,144 din/kWh.

- Poskupljenje od 6,5 odsto je bez akciza i PDV-a, kad dodamo akcize od 7,5 odsto i PDV od 20 odsto, onda je to u proseku poskupljenje od 8,3 odsto na račun građana - kaže stručnjak za energetiku Željko Marković.

(Kurir.rs/Blic)