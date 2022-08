ŠUMADINAC IZUMEO BESPLATNO GREJANJE ZA CELU SRBIJU: Vladanovo otkriće žele sa svih strana sveta, a u ovome je tajna!

Iako je još pre četiri godine profesor Vladan Petrović u Badnjevcu kod Kragujevca postavio solarno postrojenje bez panela koje sakuplja i skladišti sunčevu energiju koja cele zime može da se koristi, niko u Srbiji nije zainteresovan za njegov izum.

S druge strane, predstavnici 19 zemalja, poput Indije, Švedske, Nemačke, Norveške, Škotske, Engleske, Italije, Turske, dolazili su da se uvere u snagu postrojenja. Ova tehnologija može da omogući da se cela Srbija 365 dana u godini greje samo pomoću sunčeve svetlosti, rekao je profesor Vladan Petrović, koji je izumeo solarno postrojenje bez panela i postavio ga u Badnjevcu kod Kragujevca.

"Suština je u tome što od aprila do novembra prikupljamo sunčevu energiju, koju posle koristimo za grejanje sve do novembra. Razvio sam novi akumulator toplote, čiji je specifični kapacitet akumulacije 450 kilovat-časova po kubiku. On drži energiju na 800 stepeni i tako čitavih šest meseci. Taj izvor toplote može da se koristi i u industriji za sušenje voća i povrća, hemijskoj ili industriji drveta, kao i za procese sterilizacije, pasterizacije, izbeljivanja ili pranja", kaže nekadašnji profesor Mašinskog fakulteta.

Prema njegovim rečima, ostatak sveta za devet sati grejanja sunca može da zadrži tu energiju samo na dodatnih šest časova, i to na 400 stepeni. Zato su za njegovo postrojenje zainteresovano 19 zemalja, ali mu je interes da ovo postane srpska tehnologija. Međutim kako u Srbiji niko ne pokazuje interesovanje za ovaj izum profesor svakog dana pregovara sa strancima i, ukoliko se stav prema njegovom izumu uskoro ne promeni, on će postrojenje prodati najboljem ponuđaču iz inostranstva.

"Naša zemlja se ponaša kao da joj ništa nije potrebno. Mi ćemo radije da kupimo tehnologiju od stranaca. S jedne strane imamo mlade koji su najbolji na svetu, a s druge nemamo samopoštovanje i sigurnost u sebe.Tako će se desiti da postrojenje prodam strancima, a onda će Srbija da ga kupi od njih po mnogo većoj ceni", navodi profesor Petrović.

Postrojenje bi omogućilo da sve toplane u Srbiji rade na sunčevu energiju tako što bi je sakupljale preko leta, a koristile zimi. U okviru ovog sistema mogao bi da se uradi i sistem grejanja na biomasu, a postoji i mogućnost da se proizvode energane.

Petrović kaže da su dolazili stručnjaci iz Jordana koji su želeli da se uvere da postrojenje može da skladišti energiju 48 sati. Profesor im je pokazao da sunčevu energiju, koja je dostigla 300 stepeni Celzijusa, mogu da čuvaju četiri do pet meseci. Nakon tog vremena temperatura je bila 200 stepeni, iako je spoljna temperatura padala i na minus 28 stepeni.

"Prvo smo pre tri godine uradili prototip laboratorijskog tipa, koji je mogao da se smesti u prostoriju. Na taj način smo, zapravo, hteli da pokažemo da je profesorova ideja izvodljiva. Prototip je snage desetak vati, jer je urađena parna turbina koja ima mali stepen korisnosti. Ona je mogla da sakuplja sunčevu energiju preko dana, a potom da emituje struju 24 sata". objašnjava fizičar Marko Vuksanović koji u profesorovoj firmi Alternativne energije radi na poslovima razvoja solarne toplane.

Kurir.rs/mondo