OVAKO PROSEČAN SRBIN PROĐE NAJJEFTINIJE SA RAČUNIMA: Ovo je trik da ne plaćate proviziju i dobijete popust!

Mnogi se pitaju kako je najjeftinije platiti račune, a iako postoje popusti i pogodnosti za plaćanje različitih mesečnih obaveza, dogodi se da ih ljudi i ne znaju, pa nisu upućeni u to kako da prođu jeftinije za struju, Infostan... Saveti za štednju i efikasniji kućni budžet uvek dobro dođu, a ovako ćete uštedeti kada plaćate račune!

Provizije

Samo na provizije za plaćanje komunalija, na šalterima godišnje "ostavimo" 3.000 dinara, a ukoliko plaćamo preko Interneta, u bankama će nam naplatiti od deset do 30 dinara provizije. Ako mesečno platimo pet osnovnih računa tim putem, uz prosečnu naknadu od 20 dinara, to je na godišnjem nivou 1.200 dinara u provizijama - više nego dvostruko jeftinije od čekanja u redu, štedi vam i vreme i novac.

Popusti

Ako Infostan platite do 15. u mesecu, imate pet odsto popusta na sledeći račun, gde god ga plaćali. A ukoliko struju, vodu i grejanje platite na vreme, sledećeg meseca račun će biti umanjen za pet do sedam odsto.

Plaćanje u pošti

foto: Printscreen RTS

Ako platite Infostan u pošti, provizije nema, ali za struju, telefon ili kablovsku provizija je 50 dinara po računu, što je skuplje nego u banci. Ako ove računa namirite na blagajnama komunalnih preduzeća, nema provizije što mnoge građane motiviše da odu na šalter. Dušan Uzelac iz "Kamatice" kaže za RTS da su dva razloga za odlaske na šaltere, jedan je takoreći društveni, ali drugi je pitanje sigurnosti.

"Stariji građani nisu baš neuki da ne mogu da nauče digitalno plaćanje i onlajn plaćanje. Više mislim da je to jedna ukorenjena navika izlaska iz kuće i komunikacija u kraju sa komšilukom, ali i sa druge strane postoji nešto što se ne vidi, a to je da je teret dokazivanja da ste nešto platili i dalje na vama i zato u narodu postoji da ja imam uplatnicu, ko zna šta će to da bude", naveo je Uzelac.

Dakle, najjeftinije je platiti račune na blagajnama komunalnih preduzeća do 15. u mesecu. Sledeća najjeftinija varijanta je da ih platite putem Interneta u roku koji vam omogućava ostvarenje popusta.

