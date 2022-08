INFLACIJA U SEPTEMBRU DO 14 ODSTO! Iz Narodne banke za Kurir TV otkrivaju: Evo kada se očekuje stabilizacija

Milan Trajković, zamenik generalnog direktora Sektora za ekonomska istraživanja i statistiku, istakao je da će u septembru inflacija ići do 14 odsto.

- Inflacija je u Srbiji trenutno 12,8 odsto, to znači da je nivo cena koji smo imali u Srbiji u julu u odnosu na nivo cena koji smo imali prošle godine u istom periodu viši za toliko. Ljudi moraju da znaju da ima proizvoda koju su poskupeli i više od toga i znatno više od toga i manje i znatno manje od toga - rekao je Trajković u jutarnjem programu Kurir televizije.

On je istakao da se maksimum inflacije očekuje u septembru.

foto: Kurir televizija

- Zavod za statistiku prati 658 proizvoda i to je na nivou cele Srbije. Mi vidimo da bi maksimum inflacije trebalo da bude negde u septembru. To nije mnogo značajna razlika, možda oko 1, 1 i po odsto i to je nekih 14 odsto plus, minus. Od oktobra očekujemo smanjenje inflacije, koja bi trebalo da postane jednocifrena naredne godine, a vidimo da bi trebalo da se vrati u granice normale od oko 3 odsto u prvoj polovini 2024. godine - kaže Trajković i dodaje:

- Mora se imati u vidu da se svaka projekcija bazira na pretpostavkama i nikada nije bilo teže raditi ih nego sad. Bilo je lakše za vreme pandemije, sada niko ne može da predvidi šta se dešava u međunarodnom okruženju. Sve direktno zavisi od aktuelnog sukoba u Ukrajini koji je samo pogoršao već loše strane. Poskupeli su energenti, još manje je nafta, pre svega je reč o cenama gasa, struje, uglja... Mi inflaciju uglavnom uvozimo, a jedino što kod nas dovodi do inflacije je suša. Po prvi put se drugu godinu zaredom suočavamo sa sušom. To je ono što je najviše uticalo na cene hrane i žitarica - kaže Trajković.

Ključni način kako se Narodna banka Srbije bori sa inflacijom je da ne dozvoljava prevelike oscilacije deviznog kursa dinara u odnosu na evro.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

06:53 EVO ŠTA DA URADITE AKO BIVŠI PARTNER NE PLAĆA ALIMENTACIJU! Jednu stvar morate OBAVEZNO da čuvate kako biste DOBILI NOVAC