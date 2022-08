KRAJ JE TURISTIČKE SEZONE, A EVO KOLIKO SADA KOŠTAJU DOPLATE ZA GORIVO! U jednoj zemlji je JEFTINIJE nego pre!

Tokom ovogodišnje sezone letovanja, zbog skokova cena u avio-industriji koje su porasle zbog globalne krize izazvane ratom u Ukrajini, putnici su plaćali doplate za gorivo.

Iako su one i ranije bile naplaćivane, sada je to bilo vidljivije upravo zbog velikog skoka cena goriva.

U junu mesecu tako je na primer doplata za Grčku bila 30 evra po osobi, za Tursku 40, a za Egipat od 50 evra za gorivo.

Egipat, letovalište / Ilustracija foto: Promo

Kako se bliži kraj sezone, oni koji putuju u postsezoni upitali su se koje su sada cene doplata za gorivo.

Za putnike koji idu na grčka ostrva sada je, kako Kurir saznaje, doplata od 25 do 30 evra. Čak postoji i šansa za pojeftinjenjem za neke destinacije u ovoj zemlji na 23 evra. Pojeftinila je i doplata za Tursku, i njena cena je sada od 30 do 37 evra, a cena za Egipat je od 45 do 50 evra, zavisno od agencije preko koje ste uplatili aranžman.

Kurir.rs / S. T.

Bonus video:

00:34 SRPKINJA PROŠLA PAKAO NA LETOVANJU U TURSKOJ! Platila letovanje, uzeli joj pare za gorivo a dočekala je POSTELJINA UMRLJANA KRVLJU