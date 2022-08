KONAČNO STIŽE POJEFTINJENJE NAKNADA U BANKAMA! Viceguvernerka za Kurir TV otkrila sve o novim pravilima naplate

Viceguvernerka Dragana Stanić u jutarnjem programu Kurir televizije istakla je da su se banke obavezale na sva tri stuba mera koje je prepisala Narodna banka od 01. septembra i koje će doneti dugoročna i trajnija rešenja.

- Moramo reći da ne postoji standar u EU koji se tiče zaštite prava korisnika platnih usluga obaveza banaka prema njima, a da ga nije naša Narodna banka primenila u svojoj zemlji. Ovo sada je dodatni iskorak i reč je o paketu od tri stuba mera, koje rešava pitanje naknada na jedan dugoročan i sveobuhvatan način - kaže Dragana Stanić.

foto: Kurir televizija

Ona je otkrila i šta podrazumevaju mere koje je Narodna banka prepisala, a sve banke prihvatile da poštuju.

- Sve banke su se odazvale da naknade koje su povećale 01.01.2021. godine snize za 30 odsto, odnosno do nivoa do kog su bile pre tog datuma. Platni promet za fizička lica neće povećavati, to je prvi stub. Drugi, koji je dugoročno rešenje, reč je o propisu Narodne banke i koji svakom građaninu daje pravo za platni račun sa osnovnim uslugama. Dakle, garantuje mu se za 150 dinara da otvori i vodi račun. Ako građanin želi da nadogradi taj paket, tada banka ne može da mu naplati te usluge tako da on pređe na skuplji paket - kaže Dragana Stanić i dodaje:

- Građane koji su zbog kredita morali da otvore platni račun, banka takođe ne može da ga spreči da dobije paket sa ograničenom cenom. Narodna banka će pažljivo da prati kako se sve odvija. I treći deo je da banke moraju za svaku promenu naknada da dostave obaveštenje Narodnoj banci Srbije uz obrazloženje zašto je to tako - kaže viceguvernerka.

