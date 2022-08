POTREBNI BERAČI U ŠLJIVIKU MILORADA DODIKA! Evo koliko može da se zaradi za dan i koliko se plaća po kilogramu

BANJALUKA - Poziv Aleksandra Babića, odbornika SNSD u Skupštini opštine Srbac, članovima Opštinskog odbora da danas dođu u “voćnjak predsednika Milorada Dodika” kako bi kupili šljive izazvao je veliku pažnju u javnosti.

Koliko se može zaraditi s obzirom da je objavljena cena od 10 pfeninga po skupljenom kilogramu.

Manje iskusni, a oni koji se bave politikom to sigurno jesu, treba da znaju da šljive teže oko 30 grama, pa im za kilogram treba pet do šest punih šaka plodova.

foto: Twitter Printscreen

Dobar radnik može da tokom dana skupi oko 500 kg, što znači da će na umorne ruke dobiti 50 KM. Kako će tokom branja sigurno biti i krajiških i stranačkih pesama, ića i pića, pa i ašikovanja, teško će se ipak naći neko ko će ispuniti “normu”, piše Srpskainfo.

Na kraju će uslediti druženje sa Dodikom.

Evo, meni prosledili, a ja nisam na taj način druželjubiva. Možda biste vi hteli. pic.twitter.com/4AJnXtznzT — Svetlana (@svetlanacenic) August 24, 2022

Inače, cena berača na tržištu kreće se od 50 do 80 KM dnevno, bez obzira na količinu ubranih šljiva. To je računica koja odgovara i “gazdama” s obzirom da je otkupna cena u Srpskoj od 80 feninga do 1,2 KM po kilogramu, zavisno od kvaliteta robe. Za šljivu koja ide u industrijsku proizvodnju može se dobiti tek 50 do 60 feninga.

Kurir.rs/Blic