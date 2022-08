TRIKOVI KAKO DA VAM RAČUN ZA STRUJU BUDE MANJI! Stručnjak otkriva kako da DRASTIČNO smanjite potrošnju i UŠTEDITE NOVAC

Miličić ističe da je potrebno da celo srpsko društvo bude racionalnije u potrošnji energije i otkrio kako možemo putem investicione uštede smanjiti sebi račun za struju.

- Definitivno mora doći do energetskog otrežnjenja. Kada živimo lagodno, ne vodimo računa da li gasimo svetlo ili ne. Brčkamo se u kadi, ne tuširamo se. Postoji niz mera koje mi kao građani možemo da sprovedemo. To se može podeliti na dve vrste mera. Prva je investiciona ušteda, to znači da treba da ubacimo PVC stolariju kako ne bi izlazila toplota kroz prozore, štedljive sijalice, solarne panele, termoregulaciju u stanovima - kaže Miličić.

03:01 TRIKOVI KAKO DA VAM RAČUN ZA STRUJU BUDE MANJI! Ne biste verovali da ovaj kuhinjski uređaj uštedi i do 4 PUTA električnu energiju

Prema istraživanjima, kuhinja i kupatilo su prostorije u kojima se najviše troši struja.

Miličić savetuje da mašinu za pranje veša palimo noću, a da u kuhinji koristimo ekspres lonac jer on uštedi i do 4 puta električnu energiju.

- U kupatilu i kuhinji se najviše troši struja. Trebalo bi paliti mašinu noću, ne koristiti program za sušenje veša. Treba da se podsetimo kako su naše majke kuvale u ekspres loncu. On uštedi 3-4 puta energiju. Možemo na hiljadu načina da učestvujemo mi kao građani u toj uštedi. Jednostavno, da ugasimo svetlo kad izlazimo iz sobe. Takođe, gedžete punimo noću, a tako se troši više energije nego što je potrebno. Jako bitno, često ostavljamo punjače u utičnici, tako bezveze trošimo energiju - rekao je Miličić gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije.

Kurir.rs/M.L.

