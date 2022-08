STABILIZUJE SE TRŽIŠTE PELETA: Ministarstvo tvrdi da nema nestašice, inspekcija na terenu

Stabilizuje se tržište peleta, ima ga na više od 40 odsto stovarišta u Beogradu, inspekcija je na terenu, rekao je danas državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike Zoran Lakićević.

"Nakon što smo obišli stovarišta i prodavnice na terenu, nismo uvideli da postoje nestašice peleta i na više od 40 odsto stovarišta na teritoriji grada Beograda peleta ima", rekao je Lakićević, a saopštilo to ministarstvo.

Ministarstvo rudarstva i energetike iniciralo je donošenje Uredbe o ograničenju visine cene peleta i od tada maksimalno košta 38.000 dinara po toni.

Lakićević je rekao da je JP "Srbijašume" do sada isporučilo dovoljno drveta proizvođačima, na nivou koji je viši od prošle godine, a činjenica da pojedini prodavci nemaju dovoljne količine peleta jeste posledica povećane potražnje. Inspekcije su, kako je rekao, do sada izvršile kontrolu u 54 grada i opštine i to kod 175 privrednih subjekata, pa je kod 131 utvrđeno da poseduje svu potrebnu dokumentaciju, dok su kod 38 nađene nepravilnosti i podneti su zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka.

"Kontrole će ubrzati stabilizaciju na tržištu i očekujemo da početkom septembra dodje do potpune stabilizacije i da za sve građane bude dovoljno peleta, jer prema procenama, oko 110.000 domaćinstava koristi pelet kao energent", rekao je Lakićević.

Dodao je da je Vojska Srbije od juče na terenu i pomaže JP "Srbijašume" u krčenju i popravci šumskih puteva kako bi se povećale količine isporučenog drveta.

Juče je, kako je rekao, Vojska Srbije sa mehanizacijom pomogla na teritoriji opština Lebane, uskoro kreću radovi i na teritoriji opština Medveđa i Brus, a narednih dana se očekuju inženjerijske jedinice i u opštini Knjaževac.

